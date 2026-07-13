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1萬元只帶來2900元額外消費 普發現金效果有限

立法院去年10月三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正案，編列2360 億元，全民普發1萬元現金預算。中研院經濟研究所今（13）日公布調查結果，約8成消費者已花掉現金，但僅不到40%是額外消費。而所帶動的「邊際消費傾向」（MPC）僅有0.29，等於花1萬元帶動不到3000元的額外消費，政策效果有限。立法院去年10月三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正案，並且編列2360 億元，全民普發1萬元現金預算。即便各界普遍強調，普發現金挹注消費效果有限，但政府仍認為有助於帶動內需商機。中研院今年3月調查普發現金1萬元使用情形，今日公布「台灣消費者預期與政策反應調查」。截至3月，81.15%的消費者已花用所領取現金，但是僅有36.26%用於「原本沒有打算消費的用途」。換言之，多數民眾都是花在本來就會花錢消費，只是出現替代消費。進一步普發現金1萬元估計MPC為0.29，意即這1萬元只帶來2900元額外消費的效果，不到政策效果的3成。而當中研院同步進行的市話與手機調查估計MPC為0.15，與2023年10月普發現金6,000元調查所得之0.16相近。中研院經濟研究所副所長楊淑珺表示，無論是2025年1萬元或是2023年6000元，兩次普發現金的MPC均遠低於1，顯示其對刺激消費或擴大內需的效果可能有限。對於是否建議政府不要再普發現金？她說明，國際貨幣基金組織（IMF）建議較好的作法是「發給需要的人」，這樣的效益會比較高，認為並不會建議政府不能發，但可能需要做條件限制。