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▲Hahababy疑似抄襲日牌的爭議在網路上掀起熱烈討論，還有網友特地作圖整理。（圖／翻攝自Threads）

網紅蔡阿嘎的妻子「二伯」所創立的服飾品牌「Hahababy」，遭質疑抄襲日本知名品牌「SOU・SOU」。SOU・SOU官方也坦言已觀察Hahababy許久，讓網友好奇為何SOU・SOU還沒去提告，難道要有一模一樣的商品才能被認定是抄襲嗎？對此，「巴毛律師」陳宇安在臉書寫下長文，跟大家分享法院判定著作權侵權的3大核心關鍵，導正網友的法律誤區。巴毛律師今（13）日凌晨在臉書粉專發文，表示她看到很多人在討論Hahababy怎麼還沒被告，「脆（Threads）上有很多似是而非的言論，說如果要達到抄襲，法律認定是必須要一模一樣，連下筆筆觸都一樣才算。」巴毛律師認為這種說法根本是無稽之談。首先，她解釋，「抄襲」是一般日常用語，而非真正的法律用語，在著作權法中對應的是「重製」或「改作」。當案件真正進入司法程序時，法院絕對不是以「有沒有百分之百相同」來作為違法與否的標準。法院才不會說你只更動了百分之幾就不算侵權，即使有一點點不一樣，只要作品最具有辨識度、最具創作性的部分被高度重現，仍可能構成侵權。巴毛律師指出，要判斷Hahababy是否侵害著作權，在法律上有以下3個關鍵的判定基礎：SOU・SOU的原創設計師脇阪克二曾出書闡述設計理念並發行作品集。巴毛律師認為，他所設計的花樣屬於「人類智慧的結晶」，具備高度的原創性，這點在法律上幾乎毫無爭議。關於這點，二伯過去曾公開表示過自己「非常喜歡 SOU・SOU 」。律師指出，既然有這層接觸史，後續做出來的商品又與對方高度雷同，恐怕就很難用「純屬巧合」來解釋。這是最重要的一點。許多護航粉絲認為「不就是畫花、畫圓點點，誰都可以畫」。巴毛律師舉例反駁：「那你去做個商品上面放 Burberry 的經典格紋，看會不會出事？」她強調，雖然格紋和花朵人人能畫，但如果特定的圖樣排列、比例、色彩與構圖組合高度雷同，仍受法律保護。巴毛律師審視Hahababy的商品後直言，除了花朵圖案之外，還有一款疑似抄襲另一家品牌的「五十音傘」，在她看來都有侵權的疑慮。她更透露，台灣法院早就有過類似的判決先例（例如：台南地方法院100年度智訴字第9號），當時就是在處理服飾圖案侵權的問題。如果日本SOU・SOU真的決定跨海提告，巴毛律師暗示成功機率應該頗高，笑稱：「哈哈卑鄙這次應該要付很多很多錢，委任萬國（律師事務所）打官司了。」