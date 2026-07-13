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台股今（13）日上演大幅震盪行情，受到美股主要指數全面收紅激勵，加權指數早盤開高走強，一度大漲逾900點，最高衝上46,330.91點，不過盤中高檔賣壓湧現，漲勢逐步收斂，終場僅上漲25.91點，以45,380.52點作收，漲幅0.06%，成交量達1兆257.16億元。台積電（2330）終場上漲25元，收在2440元，漲幅1.04%，成為大盤主要支撐。權值股表現分歧，台積電（2330）終場上漲25元，收在2440元，漲幅1.04%，成為大盤主要支撐。其他大型權值股方面，鴻海（2317）下跌1元，收236.5元；聯發科（2454）下跌100元，收3825元；廣達（2382）上漲4.5元，收378元；長榮（2603）小漲0.5元，收195元。盤面個股表現方面，今日漲幅前五名包括大立光（3008）、漢翔（2634）、全友（2305）、承啟（2425）及統懋（2434），其中大立光、漢翔、全友等多檔個股攻上漲停，吸引市場資金追捧。法人指出，近期AI、軍工等題材持續吸引資金布局，部分具題材與基本面支撐的個股表現相對突出。相較於強勢股表現，部分個股則面臨賣壓，今日跌幅前五名包括瑞昱（2379）、富鼎（8261）、泰宗（4169）、百容（2483）及華新科（2492），跌幅均達約10%。市場人士分析，台股近期維持高檔震盪格局，指數雖站穩高位，但個股漲跌分化加劇，投資人持續關注AI供應鏈、國際市場動向及後續資金輪動方向。