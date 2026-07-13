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跨章節與實驗探究 考驗閱讀與推理

全教會：媲美諾貝爾獎的高中試題

颱風後延期的分科測驗今（13）日登場，第二科考試科別為化學，共有2.09萬考生參加，佔總報名人數53.4%，為第二多人報考科目。臺北市高中化學科教師群指出，整體試卷偏難，部分題型較新穎、具有鑑別度。全教會則讚美，媲美諾貝爾獎的高中試題，題無偏廢任一章節的概念，幾乎為跨章節的考題。高中化學科教師群表示，題型多樣，跨章節概念多，其中計算題題數適中，但部分計算題需要耐心計算，考生須小心謹慎，方可順利作答。部分題材新穎，並涉及實驗探究，須了解實驗設計並靈活應用所學，以解決問題。教師群指出，試題難度偏難，考生須能運用所學的知識進行推理，並且細心謹慎，方可順利作答。考題章節分配平均，題組題型較多，且具有實驗探究內涵，並無過度艱澀與強調背誦的試題。諾貝爾獎研究相關知識題顯著增加，例如：分子機械、金屬有機骨架以及有機合成反應，考驗學生運用所學，理解研究內涵與閱讀能力。靈活創新題多，學生除須具備基礎知識，尚須能夠活用方可作答。全教會說，分科化學整體試題簡單漂亮，題目偏好諾貝爾化學獎，結合高中基礎，觀念入題，包含2025年金屬有機骨架（MOF）（第15題），2022年點擊化學（第24-25題），降低化學活化能（Ea），2016年分子機械（配位子）（第6-7題）。實驗題以「新瓶裝舊酒」的方式考出經典的實驗（第12、19題）。另，探究與實作涵蓋思辨性的思考，將圖文整合，學生可輕鬆作答。第29-30題以萃取法提煉出高科技的稀土元素釔（Y），讓學生用看圖表分析，選擇出最佳的操作方法。