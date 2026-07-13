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霸凌風暴未平 道歉後再陷兵役爭議

火燒萬美玲夫妻！海川建設涉「農業區建地」

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入桃園市議員選戰後，接連陷入霸凌、兵役爭議，負面聲量持續延燒，不僅引發外界質疑，也恐衝擊國民黨年底桃園選情。近日更有消息指出，國民黨桃園市黨部已出面與萬美玲一家溝通，盼能勸佀廣洋退選，可能近期內將宣布；不過傳出他本人不認為自己涉及霸凌，一口就回絕了，堅持要繼續參選下去。根據《鏡新聞》報導，隨著事件持續發酵，地方基層開始出現要求退選的聲音，國民黨桃園市黨部也因此介入，與佀廣洋及萬美玲聯繫，希望尋求雙方都能接受的處理方式。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，佀廣洋事件已造成社會高度關注，黨部會審慎評估後續處理方向，「是不是還有其他可能性」，也會努力促成共識。不過，蔡忠誠也駁斥外界傳出「黨部已正式勸退」的說法，強調目前仍在討論階段，並未做出最後決定。據了解，桃園市黨部原訂10日舉辦提名同志介紹會，佀廣洋原本將正式亮相，但受到颱風影響活動取消。佀廣洋自宣布參選後，網路陸續流出多項過往爭議，包括校園霸凌、簽賭等指控。他在神隱多日後，於6日錄製影片公開致歉，並發布長篇文章說明，列出17點內容，僅針對自己印象中的5起事件表達歉意。不過，這番道歉並未讓爭議平息，反而讓外界持續追問更多問題，隨後佀廣洋又被質疑，因體重達120公斤而未服兵役，引發新的討論。面對退選傳聞，據《鏡新聞》報導，佀廣洋並不認為自己的行為構成霸凌，因此仍表態希望繼續參選。桃園市議員詹江村也坦言，自己在此次風波中意外變成受害者，恐怕是人生中最後一次選舉了，而這次桃園市投票率會飆高，年輕人會全面趕回來投票，連張善政都可能受嚴重影響。除了佀廣洋涉霸凌、簽賭、兵役爭議外，風波也進一步延燒至萬美玲家族。前記者張家宜指出，萬美玲丈夫擔任海川建設董事長，旗下部分建案涉及農業區既有合法建物開發議題，引發外界關注。張家宜質疑，海川建設部分建案開發戶數規模不小，是否存在利用農業區土地條件創造利益的疑慮？民進黨台北市議員簡舒培更批評，若佀廣洋當選市議員、萬美玲續任立委，加上父親從事建設業，恐形成「一條龍」。此外，桃園市議員參選人沈佩玲也質疑，萬美玲丈夫自2021年擔任海川建設董事長並持有股份，但萬美玲財產申報卻一片空白，恐怕涉嫌漏報，相關細節也有待當事人進一步說明。