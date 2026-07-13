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打造高齡照護基地 盼中央補足最後9億元

雲林縣老化速度居全國前3名，為因應日益增加的高齡照護需求，縣府與台大醫院雲林分院合作，在斗六院區推動「雲林銀光樂活園區」，打造結合醫療、長照、教學與研究的高齡照護基地。台大醫院雲林分院院長馬惠明今（13）日在籌備進度說明會中表示，目前計畫已進入最後階段，但仍有9億元經費缺口，他當面向雲林女婿、立法院長韓國瑜及立委張嘉郡請託，希望協助向中央爭取補助，完成最後一哩路。雲林縣長張麗善表示，雲林縣老化指數高居全國第三，65歲以上人口已占全縣21.51%，住宿型長照資源供不應求。縣府於2022年攜手台大醫院雲林分院推動「雲林銀光樂活園區」，並無償提供位於台大斗六院區對面、近5,000坪的縣有土地作為建設基地，希望完善雲林醫療及長照量能，讓長者能在地安養、安心就醫。立委張嘉郡也持續關注計畫進度，並協助串聯地方企業、宮廟及公益團體投入支持，包括北港武德宮、勤誠興業、豐泰企業、巨高興業、鈺齊國際、鉅鵬機械及嘉楠集團等單位皆踴躍捐款，共同支持雲林醫療建設。國家發展委員會今年2月已核定整體計畫，馬惠明表示，未來興建的長照教學大樓將肩負高齡醫療、智慧長照、教學研究及社區照護等多元功能，是雲林迎向超高齡社會的重要基礎建設。他也感謝張麗善及張嘉郡多年來持續協助推動，包括土地取得、中央協調及資源爭取，使計畫能順利推進。馬惠明指出，目前整體計畫仍有9億元經費缺口，因此特別把握籌備進度說明會機會，當面向立法院長韓國瑜及立委張嘉郡請託，希望協助向中央爭取補助，讓工程得以如期推動。張嘉郡表示，雲林鄉親不應因身處農業縣，就必須為了尋求更好的醫療資源長途奔波。面對高齡化社會，醫療服務不能只停留在疾病治療，更要結合長照、高齡醫學、人才培育與智慧科技，建立完整照護體系。她希望重大醫療建設不要因經費不足而停滯，將與韓國瑜共同向中央爭取經費，完成斗六長照教學大樓最後一哩路，為雲林未來20年的醫療與高齡照護奠定更穩固的基礎。