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▲墨西哥可樂罐狂晒戰績！「1：0血洗韓國」印上罐身惹議（圖／截自微博）

▲2026世界盃亞洲球隊全軍覆沒，日媒《Football Channel》列出亞洲「最差11人」名單，其中韓國球星孫興慜名列其中。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃期間，一款可口可樂罐身設計近日在微博掀起熱議，起因是有網友在墨西哥超市發現，可口可樂墨西哥推出的紀念罐上，竟印著墨西哥男足在世界盃小組賽以1比0擊敗韓國的比賽畫面，讓不少韓國球迷直呼破防，話題迅速在中國社群平台延燒開來。根據可口可樂墨西哥官方說法，這款罐子其實是一整套紀念系列的其中一款，用來慶祝墨西哥國家隊在本屆世界盃小組賽以四戰全勝之姿闖關成功，除了對韓國的1比0勝利外，系列中還包括墨西哥2比0力克南非、3比0橫掃捷克等戰役畫面，每一罐都對應一場關鍵勝利。可口可樂墨西哥行銷副總裁Carmen Mendez表示，品牌希望透過這系列商品，把球迷共同經歷的激情時刻，轉化為能長久保存的實體紀念物，讓這份榮耀不只留在球場上，也延續到球場外。值得一提的是，官方特別點出對韓國一役別具意義，原因是這場比賽恰逢大批韓國球迷同期抵達墨西哥觀賽，讓兩國球迷之間的交流氛圍格外濃厚。不過，中國社群平台上流傳的說法提到，這場比賽韓國隊門將曾出現低級失誤直接送球，導致全隊心態崩盤，這個細節目前並未見於可口可樂官方或主流體育媒體報導證實，屬於網友間流傳的說法，僅供參考。貼文曝光後迅速引發討論，不少網友調侃，墨西哥人把對手的傷心往事直接做成暢銷紀念品滿街販售，堪稱「贏家限定版嘲諷」；也有人打趣表示，這波操作屬於「貼臉開大」等級的行銷手法。截至目前，韓國足協及可口可樂韓國方面均未針對此話題公開回應。