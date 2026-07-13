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全球經濟復甦遲緩 國際鋼價分歧

台傳產通縮壓力 中鋼啟動貿易救濟

中鋼今（13）日公布8月盤價全面調降，考量國內流通行情隨亞洲鋼價走跌，終端需求低迷加劇買盤觀望氣氛，為順應行情並協助下游客戶爭取訂單，月盤鋼品每公噸都下調800元，期待產業上下游共同努力，因應短期鋼市調節週期。中東戰事再起波瀾，帶動國際原油價格看升，美國通膨風險增溫，聯準會對降息抱持審慎觀望；歐洲升息因應通膨壓力，資金成本墊高抑制製造業復甦量能。中國房市持續低迷，復甦力道有限，IMF略微下修今年全球經濟成長率0.1%，降至3.0%。在鋼鐵市場上，中國鋼材消費需求放緩，加上鐵礦砂港口庫存走高及供應過剩壓力，國際鐵礦砂價格於每公噸98至100美元區間震盪，冶金煤價格維持在240美元左右，煉鋼成本維持高位。國際鋼價走勢分歧，美國熱軋鋼捲受關稅政策與內需支持，行情維持在每公噸1,250美元以上；歐盟削減進口鋼材免稅額度，供給限縮拉動當地鋼價正向發展；亞洲進入傳統淡季需求疲軟，越南和發與河靜鋼廠相繼下調熱軋新盤價格。台灣經濟呈現K型復甦，傳統製造業與科技業表現分化，傳產持續面臨通縮壓力，整體經濟表現受惠高階科技供應鏈出口暢旺，帶動工業產值回升，主計總處預估今年台灣經濟成長率將高達9.64%。受歐盟、日本等貿易保護措施衝擊，國際鋼鐵貿易失序風險加劇，針對國外鋼廠的鋼品以非理性低價擴大轉銷台灣的行為，中鋼已持續密切關注並加速貿易救濟措施，以維護國內鋼鐵產業健全發展。