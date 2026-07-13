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▲李鐘碩（如圖）近日證實已與IU分手，結束了4年的戀情。（圖／翻攝自李鐘碩IG@jongsuk0206）

韓星IU、李鐘碩（李鍾碩）在10日爆出分手，隨後也向韓媒D社《Dispatch》證實消息，宣布結束4年的戀人關係。但沒想到分手消息傳出後，竟意外讓李鐘碩被罵翻，還有網友翻出李鐘碩曾在爆出分手前，就跟造型師牽手散步，甚至有韓網爆料曾目擊李鐘碩跟文佳煐單獨吃飯，火速引發熱議。在IU與李鐘碩證實分手後，男方意外引發不少罵聲，還有網友整理出多個他對異性沒有邊界感的事件，直言IU分得好。有網友爆料李鐘碩曾在爆出分手消息前，就與一位演藝圈知名的造型師惠英在異國散步，女方的手還放在李鐘碩的口袋裡，看起來十分親密。據悉這張照片的來源就是造型師本人的社群，雖然許多人怒批李鐘碩沒邊界感，但也有人認為兩人可能只是很要好的姐弟關係。除此之外，早在幾個月前，就有韓網友捕捉李鐘碩跟曾合作過韓劇《瑞草洞》的演員文佳煐單獨吃飯、以及一起到咖啡廳說笑聊天長達1個多小時，還有人目擊他戴著帽子跟女方一起在青潭洞附近散步。除此之外，韓網爆料還指出，IU跟李鐘碩其實已在2026年初就分手，他原本常去的地方現在都跟文佳煐一起前往，看起來非常幸福。雖然這些爆料內容都沒有被證實，也沒有明確指出李鐘碩是否已有交往對象，但還是引發高度討論，「手挽手很怪欸，一般有另一半的人會這麼做？」、「之前還一直賣深情人設，真的是毫無邊界感。」不過也有人出面緩頰，認為可能只是好友之間的互動，不需要放大檢視。