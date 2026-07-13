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▲好市多員工40年打工變千萬富翁（圖／路透社／達志影像）

美國量販巨頭好市多（Costco）以「留才有一套」聞名業界，最新案例來自亞利桑那州圖森（Tucson）門市60歲資深員工東尼巴札（Tony Barzar）。他從停車場收購物車的基層工讀生做起，一路做到自助結帳區監看員，如今退休帳戶累積超過100萬美元（約新台幣2920萬元），儼然成為Costco長期留才制度的最佳活招牌。巴札1986年進入當時仍名為Price Club的賣場工作，第一份差事是在停車場收集購物車，當年時薪僅5.85美元（約新台幣171元）。40年過去，他如今時薪已調升至32.9美元（約新台幣962元），足足翻漲超過5倍。1993年Price Club與Costco合併後，退休制度也由傳統退休金改為401(k)退休儲蓄計畫，巴札自此按月提撥薪資投入，加上Costco股價自2008年低點以來累計飆漲逾2000%，如今每股價位已來到953美元左右，讓他的退休資產跟著水漲船高，最終順利跨過百萬美元門檻。儘管早已具備退休條件，巴札坦言完全沒有離開公司的打算。他形容，自己從沒想過一家人能有今天的生活，如今不僅擁有附設泳池的三房住宅，過去10年還兩度赴歐洲旅遊。「我可以退休，但退休後要做什麼？Costco一直對我很好。」他也多次婉拒公司升任主管的邀約，堅持留在第一線與顧客互動，並透過公司設立的「Culture Coach（文化教練）」制度，帶領新進人員熟悉企業文化，成為團隊裡的活字典。Costco完善的福利制度，也在巴札人生最難熬的時刻發揮關鍵作用。他的妻子喬蒂同樣曾在Costco烘焙部門服務26年，去年不幸確診第三期腦癌，治療期間歷經3次腦部手術，相關費用幾乎全由公司保險吸收，專科門診自付額僅25美元（約新台幣730元），遠低於美國平均水準。巴札也因此請了將近一年的有薪假照顧家人，公司心理諮商福利更幫助他撐過這段低潮期。這樣的故事在Costco並非特例。財務長蓋瑞米勒奇普透露，目前已有「數以千計」員工透過401(k)累積出百萬美元身家，甚至有人提早退休。根據《華爾街日報》統計，Costco員工到職一年後離職率僅約7%，遠低於美國零售業平均約60%的驚人數字。公司策略很明確：與其不斷招募訓練新人，不如用優於同業的薪資福利換取員工長期留任，這套邏輯也讓Costco近20年營收持續成長，逆勢打破「S&P 500企業平均壽命僅剩18年」的產業魔咒。類似案例並非個案，華盛頓州柯文頓門市一名90多歲員工李沃德斯，自2011年服務至今年4月退休，因與顧客互動熱絡成為在地名人，甚至有消費者自發成立粉絲專頁分享合照。他透露，自己長年將最高50%薪資投入401(k)帳戶，退休生活同樣相當充裕，再次印證Costco留才制度的長期成效。