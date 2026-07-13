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台中市民聯合婚禮今年浪漫升空！中市府顛覆傳統，以「情定台中，愛在雲端」為主題，首度攜手航空公司打造全國首創的「空中聯合婚禮」。市府將邀請66對新人，於10月20日搭乘幸福專機直飛日本沖繩，並由市長盧秀燕在萬呎高空親自為新人證婚，留下獨一無二的浪漫回憶。民政局長吳世瑋今(13)日出席記者會，共同推動象徵幸福啟航的駕駛桿，宣告活動正式啟動。吳世瑋表示，今年活動主視覺呼應航空主題，以機艙窗框、漸層愛心雲彩與流線羽翼，象徵新人在市府祝福下展翅迎向幸福人生。為鼓勵青年勇敢成家，錄取的新人將獲贈「台中－沖繩」雙人來回機票（當地住宿與餐飲需自理）。民政局說，凡於今年1月1日至8月31日期間完成結婚登記，且其中一方設籍台中市的新人，即符合報名資格。活動自7月13日中午12時起至8月14日開放線上報名。若報名人數超過限額，將於8月19日進行公開抽籤，並於8月26日前公布錄取名單。民政局提到，此次聯合婚禮能夠順利推動，特別感謝地方宮廟及企業熱情支持，包括大禾企業股份有限公司、永興宮、民峰實業股份有限公司、吉輔企業有限公司、台中南天宮、逢甲逢福福德祠、頂大雅福德協會、台中市城隍廟、台中市萬和宮、台中市醒修宮、豐原樂天宮及豐興鋼鐵股份有限公司等單位共同響應，攜手為新人獻上滿滿祝福，共同見證人生最幸福的重要時刻。