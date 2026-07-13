今天回家記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月14日（週二）在桃園市、台中市、台南市以及宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間達9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月14日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市7月14日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月14日09時30分至16時30分(共7小時)
停水原因：管線汰換工程
📍停水地區
蘆竹區：富昌街(全路段)沿線含巷弄。
🕦影響時間：7月13日22時至14日05時(共7小時)
停水原因：管線汰換工程
📍停水地區
龍潭區：中正里、龍興里、中山里。共3個村里。
◼︎台中市7月14日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月14日09時至16時(共7小時)
停水原因：新裝工程停水施工改接作業
📍停水地區
西區：利民里、民生里、三民里。 台中市三民路一段以東、民權路以南、自由路一段以西、民生路以北等一帶。
降壓地區
西區：利民里、民生里、三民里。 台中市三民路一段以東、民權路以南、自由路一段以西、康樂街以北等一帶。
◼︎台南市7月14日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月14日09時至18時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
善化區：中山路、中正路、中興路、仁愛路、信義路、健康街、光文路、光明路、公園路、和平路、四維路、大成路、大智路、建國路、忠孝路、文化路、樹人路、民族路、民權路、民生路、自強路、自立路、興華路、青年路。
🕦影響時間：7月14日09時至17時(共8小時)
停水原因：污水下水道改遷工程
📍停水地區
永康區：富強路一段3號至91號(單數側/含巷弄)、富強路一段1巷(含弄)。
◼︎宜蘭縣7月14日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月14日13時至17時(共4小時)
停水原因：管線遷移作業
📍停水地區
冬山鄉：三堵三路、三堵二路、三堵五路、三堵路、協松路、富堵一路、富堵二路、茄苳路、進福路。
◼︎苗栗縣7月14日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月14日09時至14時(共5小時)
停水原因：小區流量計維修清理
📍停水地區
苗栗市：福安里。
◼︎雲林縣7月14日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月14日0時至05時30分(共5小時半)
停水原因：小區流量計維修清理
📍停水地區
北港鎮：仁愛路、光復路、公園路、勝利街、吉祥路、大同路、成功路、文仁路、文化路、文昌路、文明路、文星路、新民路、民享路、民政路、民族路、民有路、民樂路、民治路、華勝路、華南路、華興街。
◼︎嘉義縣7月14日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月14日08時30分至13時30分(共5小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
中埔鄉：社口村、義仁村、金蘭村、隆興村。番路鄉/內甕村、新福村。共6個村里。
🕦影響時間：7月14日09時至17時(共8小時)
停水原因：管網維護及漏水調查
📍停水地區
新港鄉：中山路、中正路、古民街、大安街、大興路、奉天路、宮後街、新中路、新民路、福德路、藝高路。
🕦影響時間：7月14日08時30分至17時30分(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
中埔鄉：社口村。共1個村里。
◼︎屏東縣7月14日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月14日09時至17時(共8小時)
停水原因：漏水管段調查作業
📍停水地區
琉球鄉：本福村、中福村/美人路以南，相埔路以東，巴士海峽以西，本漁路以北。
◼︎台東縣7月14日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月14日08時至16時(共8小時)
停水原因：管線埋管作業
📍停水地區
臺東市：豐盛里、豐谷里。共2個村里。中華路二段、臨海路二段、豐谷南路。
❗停水前後注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
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🕦影響時間：7月14日09時30分至16時30分(共7小時)
停水原因：管線汰換工程
📍停水地區
蘆竹區：富昌街(全路段)沿線含巷弄。
停水原因：管線汰換工程
📍停水地區
龍潭區：中正里、龍興里、中山里。共3個村里。
🕦影響時間：7月14日09時至16時(共7小時)
停水原因：新裝工程停水施工改接作業
📍停水地區
西區：利民里、民生里、三民里。 台中市三民路一段以東、民權路以南、自由路一段以西、民生路以北等一帶。
降壓地區
西區：利民里、民生里、三民里。 台中市三民路一段以東、民權路以南、自由路一段以西、康樂街以北等一帶。
◼︎台南市7月14日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月14日09時至18時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
善化區：中山路、中正路、中興路、仁愛路、信義路、健康街、光文路、光明路、公園路、和平路、四維路、大成路、大智路、建國路、忠孝路、文化路、樹人路、民族路、民權路、民生路、自強路、自立路、興華路、青年路。
停水原因：污水下水道改遷工程
📍停水地區
永康區：富強路一段3號至91號(單數側/含巷弄)、富強路一段1巷(含弄)。
🕦影響時間：7月14日13時至17時(共4小時)
停水原因：管線遷移作業
📍停水地區
冬山鄉：三堵三路、三堵二路、三堵五路、三堵路、協松路、富堵一路、富堵二路、茄苳路、進福路。
🕦影響時間：7月14日09時至14時(共5小時)
停水原因：小區流量計維修清理
📍停水地區
苗栗市：福安里。
🕦影響時間：7月14日0時至05時30分(共5小時半)
停水原因：小區流量計維修清理
📍停水地區
北港鎮：仁愛路、光復路、公園路、勝利街、吉祥路、大同路、成功路、文仁路、文化路、文昌路、文明路、文星路、新民路、民享路、民政路、民族路、民有路、民樂路、民治路、華勝路、華南路、華興街。
🕦影響時間：7月14日08時30分至13時30分(共5小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
中埔鄉：社口村、義仁村、金蘭村、隆興村。番路鄉/內甕村、新福村。共6個村里。
停水原因：管網維護及漏水調查
📍停水地區
新港鄉：中山路、中正路、古民街、大安街、大興路、奉天路、宮後街、新中路、新民路、福德路、藝高路。
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
中埔鄉：社口村。共1個村里。
🕦影響時間：7月14日09時至17時(共8小時)
停水原因：漏水管段調查作業
📍停水地區
琉球鄉：本福村、中福村/美人路以南，相埔路以東，巴士海峽以西，本漁路以北。
🕦影響時間：7月14日08時至16時(共8小時)
停水原因：管線埋管作業
📍停水地區
臺東市：豐盛里、豐谷里。共2個村里。中華路二段、臨海路二段、豐谷南路。
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。