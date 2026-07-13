我是廣告 請繼續往下閱讀

凌濤、陳智菡吵翻 林俊憲：反映藍白合是民眾黨最後浮木

評民眾黨搖搖欲墜 林俊憲：藍白關係還能維持多久？

民眾黨創黨主席柯文哲日前受訪一席話「如果總統上任願意和民眾黨合作，台灣政局不會亂成這樣」。對此國民黨市議員凌濤痛批「價值跟中心思想到底在哪裡」，因而與民眾黨立院黨團主任陳智菡隔空交火。對此綠委林俊憲說，兩位吵架好看歸好看，其實反映出「藍白合」對民眾黨來說已經是最後的浮木，說穿了可以看出民眾黨搖搖欲墜的態勢，所以真正的問題不是藍白會不會合，而是這段關係，究竟還能維持多久。林俊憲說，昨天一向並肩作戰（沆瀣一氣）的藍白，難得內鬨，凌濤和陳智菡意見不合。綜合最近的種種跡象，認為藍白合恐怕沒有想像中順利。凌濤說阿北沒有中心思想，還翻起舊帳說2024年大選前，阿北反悔藍白合的六點協議，是言而無信；陳智菡當然氣噗噗護航，要凌濤道歉。林俊憲表示，他們兩位吵架，好看歸好看，其實反映出「藍白合」對民眾黨來說已經是最後的浮木。因為阿北剛坦言，如果年底議員席次沒有增加，民眾黨就Game Over，就是在催出小草的危機意識。既然如此，「藍白合」當然不能在此時出現裂痕。因此，陳智菡才會急著替阿北澄清，強調凌濤是錯誤解讀，目的就是讓大家相信「藍白合不會破局」。林俊憲說，不過值得注意的是，陳智菡特別點名凌濤是「朱立倫的人馬」。為什麼要特別強調？因為今年3月，鄭麗文已經拍板「藍白合作協議」，代表這項合作經過國民黨高層同意，雙方合作牢不可破。而凌濤身為「朱立倫的子弟兵」，現在跳出來大唱反調，證實國民黨內部並非鐵板一塊，也就是認為不需要藍白合，國民黨自己就能贏的大有人在。林俊憲也提到，民眾黨預計8月在台中舉辦七周年黨慶。為什麼選在台中，因為藍白合最成功的案例就是2024年的台中，回到台中也是喚起小草們對藍白合的信心。說穿了，凌濤與陳智菡的爭吵，可以看出民眾黨搖搖欲墜的態勢，也是表現出國民黨在鄭麗文主導合作協議下，內部依然暗潮洶湧，所以真正的問題不是藍白會不會合，而是這段關係，究竟還能維持多久。