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中國廣東省陽江市近日發生一起家庭意外，一名剛滿1歲的幼童坐在學步車上，竟趁著大人短暫疏忽的空檔，自行滑出家門直衝樓梯口，連人帶車翻滾墜落約3公尺高的樓梯，哭聲驚動家人衝出查看，所幸送醫檢查後並無大礙，但家長仍決定公開監視器畫面，盼提醒其他家長引以為戒。根據孩子父母友人江先生轉述，事發於7月10日，幼童當時與媽媽外出返家後，媽媽誤以為奶奶會幫忙看顧，於是沒關上家門就進廚房裝飯；而奶奶當下正好在與爺爺視訊通話，同樣沒留意到孩子的動向。就在這短短約1分鐘的空檔，幼童便自行操控學步車滑出家門。幼童出門後隨即遭遇樓梯，坐在學步車裡的他收不住車速，就這樣連人帶車一路翻滾墜落將近3公尺高的階梯，多圈翻滾後才落地，淒厲哭嚎聲瞬間驚動媽媽衝出查看，趕緊將孩子抱起送醫。所幸經過CT電腦斷層詳細檢查後，確認幼童頭部與全身骨骼均無明顯損傷，暫未發現骨折或顱內出血情況。不過孩子疑似因跌落過程受到強烈驚嚇，出現反覆發燒、精神狀態不穩定的情形，家長仍持續密切觀察中。事發後，家長主動公開家中監視器畫面，強調意外發生前後不過短短一分鐘無人看管，卻險些釀成大禍，藉此呼籲所有家長務必養成隨手關門的習慣，並讓學步車遠離樓梯口等高風險區域，避免類似憾事重演。事件曝光後，也引發不少網友討論育兒安全意識的重要性，紛紛留言提醒彼此顧小孩絕不能有片刻鬆懈。