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矢板明夫列5大事實逐一打臉郭正亮 並將提告

稱矢板明夫有中國籍 郭正亮：維基百科寫的

稱矢板明夫多元入學讀慶應 郭正亮：純屬推測

稱矢板明夫為取得信任而入籍台灣 郭正亮：只是個人推論

稱矢板明夫收台派金主5千萬募款 郭正亮致歉：自己嚴重誤解

日籍媒體人矢板明夫日前遭到中國籍男子暴力攻擊濺血，引發外界關注，前立委郭正亮隨即在直播節目中談論矢板明夫的國籍、求學與媒體工作經歷，以及智庫資金來源等議題，諸多內容卻「純屬推測」，引發矢板明夫不滿，並宣布將對郭正亮的許多不實言論提出告訴。對此，郭正亮昨（12）日發布影片逐項回應，除承認許多內容都是看維基百科、個人推論外，也承認自己將印太戰略智庫誤認為財團法人，因而錯誤解讀「台派金主募款5千萬元」一事，並公開向矢板明夫致歉。矢板明夫近日因受到暴力攻擊，陸委會更將該案定調為「中國的跨境鎮壓」，而受到外界關注，包括郭正亮在直播節目中以「矢板明夫真相」為題，談論矢板明夫的求學經歷、國籍、智庫資金來源等。不過，由於內容多有不實，矢板明夫10日發文回擊，並針對郭正亮提到的5項不實說法逐一澄清，宣布由於郭正亮言論已嚴重損害其個人信譽及智庫聲譽，他將委請律師提起訴訟。矢板明夫10日表示，郭正亮指他曾長期持有中華人民共和國護照、透過多元入學進入慶應義塾大學、日文能力不佳且在《產經新聞》不受重視、加入中華民國國籍是為了擔任智庫董事長，以及成立印太戰略智庫時獲台派金主募集5千萬元等，均為不實說法。矢板明夫並逐一澄清表示，自己從未持有中國護照、是透過正規考試進入慶應大學，並曾擔任《產經新聞》外信部次長，其所主持的印太戰略智庫也從未收到所謂5千萬元資金。矢板明夫的提告也讓郭正亮隨即於12日上片道歉。針對國籍爭議，郭正亮表示，他當時依據的是7／9日維基百科所列資料，其中曾標示矢板明夫1972年至1988年間的國籍為中華人民共和國，另透過AI工具查詢後，也得到矢板幼年曾具有中國籍、後轉為日本籍的說法。郭正亮稱，矢板明夫公開澄清從未取得中國籍後，維基百科隨即修改內容，因此他認為自己當時「有所根據」，並非憑空杜撰，但也接受矢板明夫本人的說明。至於慶應大學入學及日文能力部分，郭正亮表示，「多元入學」並非羞辱，他只是根據矢板明夫中文流利、熟悉中國歷史等優勢，推測其可能透過不同管道入學。如今矢板明夫澄清是透過正規考試錄取，他表示接受，並稱對方能應屆考上慶應大學，更值得敬佩。對於「日文不好」的說法，郭正亮則稱是引述一名熟悉日本學界與媒體圈友人的說法，指的是矢板明夫進入《產經新聞》初期，而非否定其後來的專業能力。談及矢板明夫入籍台灣與成立智庫的關聯，郭正亮表示，印太戰略智庫顧問包括日本前防衛副大臣中山泰秀、美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春、退役少將余宗基及日本航空自衛隊退役中將織田邦男等人，研究領域涉及兩岸、台日及美台關係。他因此推論，矢板明夫入籍中華民國，有助於取得台灣政府及社會更多信任，但強調這只是個人推論。針對爭議最大的「台派金主募款5000萬元」，郭正亮坦言確實是自己嚴重誤解。他說，先前有政壇前輩告知，成立國防事務財團法人至少需要5000萬元捐助財產，他與友人因此誤以為印太戰略智庫是財團法人或基金會。直到矢板明夫宣布提告後，他才查明該智庫實際上是「印太戰略研究股份有限公司」，實收資本額僅45萬元，並非財團法人。郭正亮表示，「怪不得矢板明夫先生會這麼生氣」，承認自己因此做出錯誤解讀，鄭重向矢板明夫公開道歉。不過，對於其他爭議內容，他仍強調相關說法並非完全無據，後續責任則交由司法釐清。