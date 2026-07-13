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以下有雷，謹慎閱讀！！！

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韓國男神蘇志燮主演的韓劇《金特務：本色回歸》熱播中，原本「北韓特務老爸」拚命救女兒的劇情讓不少觀眾看得又緊張又感動，沒想到故事演到最新第6集，蘇志燮還沒救到女兒敏智，整集幾乎都在上演找人、躲人、搶人的「大型躲貓貓」，眼看金部長終於與女兒見面，結果畫面卻停在下週待續，讓不少人氣得直喊：「到底什麼時候才要救走女兒？」《金特務：本色回歸》改編自人氣網漫，蘇志燮飾演退隱多年的傳奇特務「金部長」，原本隱姓埋名在銀行當普通部長，獨自扶養女兒敏智（徐貹旼 飾），沒想到敏智遭到綁架後，他被迫重出江湖，與昔日戰友成漢秀（崔代勳 飾）、朴鎮哲（尹敬浩 飾）聯手展開救援，也因此重新捲入國家情報勢力與北韓之間的鬥爭。《金特務：本色回歸》第6集上週六播出，劇情先是交代金部長、成漢秀、朴鎮哲3人過去一起執行任務的回憶，讓觀眾更了解3人的兄弟情。另一邊，金部長的女兒敏智誤闖反派朱江燦的家，沒想到國家特殊任務局也循線找上門，朱江燦一夥、國家特殊任務局等人，全都在屋內四處找敏智，整段劇情就像大型躲貓貓，大家不斷錯身而過。好不容易敏智被國家特殊任務局帶走，卻沒有真正脫困，反而成了對方拿來逼金部長現身的人質。成漢秀一路追進國家特殊任務局找到敏智後，劇情又從朱江燦家搬到特殊任務局，繼續上演另一場「躲貓貓」，所有人依舊在找人、躲人、搶人。直到最後金部長終於趕到現場，父女終於見到彼此，觀眾原以為終於要救到女兒，沒想到第6集就在這一刻結束，讓不少人直呼找了6集還沒救到，看得有點不耐煩。這樣的安排也掀起兩極反應，不少觀眾認為第6集節奏依舊精彩，動作場面與諜報攻防相當緊湊，但更多人則開始失去耐心，覺得整部戲從開播至今始終圍繞著「救女兒」，演到了第6集還沒救出來，忍不住抱怨：「到底還要找多久」、「每集都差一點」、「終於見面結果又待續」、「拜託下集一定要救成功」。