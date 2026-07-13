我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣寶可夢中心30周年新品來了！限量城都原創貼紙開送

▲近期在台北寶可夢中心及PChome 24h購物「Pokémon Store」購物，即可獲得30週年原創貼紙一張。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

■7月18日台灣寶可夢中心商品清單

▲寶可夢30週年商品系列「Pokémon Timeless Adventure」系列商品。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲7月18日台灣寶可夢中心新品清單。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心7月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）7月又有超強新品上架！官方今（13）日宣布將於7月18日（六）上架寶可夢30週年商品系列「Pokémon Timeless Adventure」，包含胖丁、美洛耶塔模型，城都鑰匙圈等，而且還有3款30週年原創貼紙開始贈送，預期本周末信義區又將有大批寶可夢到場朝聖。台北寶可夢中心近期發布新商品發售通知，以寶可夢30週年第二個主題 「歌唱」 為靈感所設計的商品系列「Pokémon Timeless Adventure」，即將於7月18日（六）在 Pokémon Center TAIPEI發售。官方表示，這次系列商品主視覺描繪了皮卡丘、菊草葉、火球鼠、小鋸鱷在城都地區享受收音機播放音樂情景的插畫設計，商品陣容包含A4文件夾、貼紙組，以及壓克力磚、鑰匙圈等多樣商品。《Pokémon GO》10週年紀念的系列商品「維羅博士的助手皮卡丘」兩款玩偶，也延期至7月18日（六）販售。此外，以第二個主題「城都地區」為主題的寶可夢30週年原創貼紙也將登場，官方表示，期間在台北寶可夢中心及PChome 24h購物「Pokémon Store」購物，即可獲得30週年原創貼紙一張。A4文件夾 Pokémon Timeless Adventure 城都 $120鑰匙圈 Pokémon Timeless Adventure 城都 $220壓克力磚 Pokémon Timeless Adventure 城都 $720貼紙 Pokémon Timeless Adventure 城都 $180模型 Pokémon Timeless Adventure (胖丁) $1,540模型 Pokémon Timeless Adventure (美洛耶塔) $1,540毛絨玩具 Pokémon GO (維羅博士的助手 皮卡丘) $620吉祥物 Pokémon GO (維羅博士的助手 皮卡丘) $450上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。