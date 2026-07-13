台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）7月又有超強新品上架！官方今（13）日宣布將於7月18日（六）上架寶可夢30週年商品系列「Pokémon Timeless Adventure」，包含胖丁、美洛耶塔模型，城都鑰匙圈等，而且還有3款30週年原創貼紙開始贈送，預期本周末信義區又將有大批寶可夢到場朝聖。

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台灣寶可夢中心30周年新品來了！限量城都原創貼紙開送

台北寶可夢中心近期發布新商品發售通知，以寶可夢30週年第二個主題 「歌唱」 為靈感所設計的商品系列「Pokémon Timeless Adventure」，即將於7月18日（六）在 Pokémon Center TAIPEI發售。

官方表示，這次系列商品主視覺描繪了皮卡丘、菊草葉、火球鼠、小鋸鱷在城都地區享受收音機播放音樂情景的插畫設計，商品陣容包含A4文件夾、貼紙組，以及壓克力磚、鑰匙圈等多樣商品。

《Pokémon GO》10週年紀念的系列商品「維羅博士的助手皮卡丘」兩款玩偶，也延期至7月18日（六）販售。

此外，以第二個主題「城都地區」為主題的寶可夢30週年原創貼紙也將登場，官方表示，期間在台北寶可夢中心及PChome 24h購物「Pokémon Store」購物，即可獲得30週年原創貼紙一張。

▲近期在台北寶可夢中心及PChome 24h購物「Pokémon Store」購物，即可獲得30週年原創貼紙一張。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）
▲近期在台北寶可夢中心及PChome 24h購物「Pokémon Store」購物，即可獲得30週年原創貼紙一張。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）
■7月18日台灣寶可夢中心商品清單

A4文件夾 Pokémon Timeless Adventure 城都　$120
鑰匙圈 Pokémon Timeless Adventure 城都　$220
壓克力磚 Pokémon Timeless Adventure 城都　$720
貼紙 Pokémon Timeless Adventure 城都　$180
模型 Pokémon Timeless Adventure (胖丁)　$1,540
模型 Pokémon Timeless Adventure (美洛耶塔)　$1,540

▲寶可夢30週年商品系列「Pokémon Timeless Adventure」系列商品。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）
▲寶可夢30週年商品系列「Pokémon Timeless Adventure」系列商品。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）
毛絨玩具 Pokémon GO (維羅博士的助手 皮卡丘)　$620
吉祥物 Pokémon GO (維羅博士的助手 皮卡丘)　$450

▲7月18日台灣寶可夢中心新品清單。（圖／IG@pokemon_taiwan）
▲7月18日台灣寶可夢中心新品清單。（圖／IG@pokemon_taiwan）
台灣寶可夢中心7月入店整理券發放實施日期

7月18日（六）、25日（六）

上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...