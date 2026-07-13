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▲左左右右今年滿18歲，高中畢業了。（圖／翻攝自木曜4超玩YouTube）

雙胞胎童星「左左右右」（謝佐妮、謝佑妮）5歲就出道，如今已經長大成人，高中畢業滿18歲了。近日兩人上節目分享求學趣事，自爆不同學校的她們，曾經偷偷交換身分，代替對方上學甚至是考試。此話一出令全場譁然，主持人KID更震驚直呼：「這是可以播的嗎？」左左右右才急忙解釋這是畢業前兩個禮拜發生的事，已經不影響在校總成績，所以無所謂。左左右右近日上「木曜4超玩」的網路節目《真料理兩鍋論》，分享上學趣事。左左就讀林口高中、右右就讀陽明高中，兩人透露主要是因為成績不同，陽明高中的分數稍微高一點，加上左左喜歡離家近的學校，讀林口就可以晚一小時再出門，所以她們高中才分開念書。右右接著還自爆，她們高中曾經交換身分上學：「我們兩個只有跟對方比較熟悉的朋友講，連爸媽都沒有講，所以一整天下來，老師們都沒發現」。她此話一出讓主持群都嚇傻，驚呼「這是可以播的嗎？」左左則笑說因為當時已經要畢業了，所以她們才敢這樣玩。左左還坦承，當時幫右右寫了一張數學考卷，結果因為都不會，只考了20分，但好在這已經不影響畢業成績了，所以不打緊。右右則說她在左左的學校還被英文老師點名回答問題，她忘記左左是21號，靠身邊同學提醒才趕緊舉手，讓人笑翻。粉絲看到兩人的現況也紛紛留言討論：「左左右右長大沒什麼變，很好認，還是很可愛」、「還好她們的談吐看起來是有在健康的環境下長大！太好了！」、「你們在節目上面講，就被爸媽知道了」、「天啊她們好可愛，有開開心心長大就好」、「我如果有雙胞胎一定也想這樣玩」。