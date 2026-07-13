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▲山姆尼爾（右）和蘿拉鄧在《侏羅紀公園》的搭配讓全球恐龍迷印象深刻。（圖／翻攝自IMDb）

在經典大片《侏羅紀公園》系列飾演男主角「葛蘭博士」的好萊塢男星山姆尼爾（Sam Neill）澳洲時間今（13）日被家屬證實在雪梨過世，享壽78歲，山姆尼爾的親友悲痛表示：「離別來得讓我們措手不及！」親友在社群平台發布聲明：「我們懷著無比沉痛的心情，代山姆尼爾的家人分享這個消息，山姆於7月13日週一在澳洲雪梨過世。山姆在家人陪伴下安詳離世，展現了他一生一貫的尊嚴。這份離別來得突然且令人措手不及...」山姆尼爾曾經罹患第三期血癌，親友表示，山姆尼爾直到最後都維持著抗癌成功的狀態，這點讓他們備感欣慰，並對全體醫護人員對山姆悉心的照顧表達最深切的謝意，其餘細節將於日後公布，「但目前我們代表其家人，請求大家尊重他們的隱私，讓他們度過這段痛失至親的艱難時刻。」山姆尼爾是紐西蘭傳奇男演員，最為影迷熟知的是在經典電影《侏羅紀公園》中飾演古生物學家「亞倫葛蘭」一角而紅遍全球，生前也曾經出演《鋼琴師和她的情人》與《雷神索爾3：諸神黃昏》等知名作品，如今驟然離世，讓全球娛樂圈感到震驚。