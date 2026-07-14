LOL《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽剛落幕，EWC 電競世界盃賽事緊接在7月15日於法國巴黎開戰，本屆賽事匯集6大賽區共16支隊伍，包括新科 MSI 冠亞軍 HLE、BLG，Faker 率領的 T1 等，將爭奪200萬的賽事總獎金，《NOWNEWS》也透過本文介紹 EWC 賽程、賽制、分組、直播等資訊。
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》參賽隊伍
📌LCK：GEN、HLE、T1、DK
📌LPL：BLG、AL、JDG
📌LEC：G2、KC、MKOI
📌LCP：TSW、GAM
📌LCS：LYON、SEN
📌CBLOL：FUR、MIBR.LOS
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》小組賽分組名單
📌A組：G2、FUR、DK、AL
📌B組：TSW、SEN、GEN、KC
📌C組：BLG、MKOI、GAM、T1
📌D組：HLE、MIBR.LOS、JDG、LYON
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》賽程
📌小組賽：7月15日至7月16日
📌淘汰賽：7月17日至7月18日
📌總決賽：7月19日
🟡7月15日首日賽事（台灣時間）
■17:00 TSW VS SEN、GEN VS KC
■18:10 BLG VS MKOI、GAM VS T1
■19:20 G2 VS FUR、DK VS AL
■20:30 HLE、MIBR.LOS VS JDG、LYON
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》賽制
EWC 電競世界盃參賽隊伍將在第一階段被分為4組，小組賽採取「雙敗淘汰制、BO1 單局決勝負」方式進行，當有一方隊伍面臨即將淘汰時則改為 BO3 賽制，每組前兩名戰隊晉級淘汰賽；八強淘汰賽為「BO3、單敗淘汰制」，總決賽以 BO5 形式進行，冠軍隊伍可獲得60萬美金。
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》直播連結
本屆賽事中文轉播將在 SOOP 進行。
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📌LCK：GEN、HLE、T1、DK
📌LPL：BLG、AL、JDG
📌LEC：G2、KC、MKOI
📌LCP：TSW、GAM
📌LCS：LYON、SEN
📌CBLOL：FUR、MIBR.LOS
📌A組：G2、FUR、DK、AL
📌B組：TSW、SEN、GEN、KC
📌C組：BLG、MKOI、GAM、T1
📌D組：HLE、MIBR.LOS、JDG、LYON
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》賽程
📌小組賽：7月15日至7月16日
📌淘汰賽：7月17日至7月18日
📌總決賽：7月19日
🟡7月15日首日賽事（台灣時間）
■17:00 TSW VS SEN、GEN VS KC
■18:10 BLG VS MKOI、GAM VS T1
■19:20 G2 VS FUR、DK VS AL
■20:30 HLE、MIBR.LOS VS JDG、LYON
EWC 電競世界盃參賽隊伍將在第一階段被分為4組，小組賽採取「雙敗淘汰制、BO1 單局決勝負」方式進行，當有一方隊伍面臨即將淘汰時則改為 BO3 賽制，每組前兩名戰隊晉級淘汰賽；八強淘汰賽為「BO3、單敗淘汰制」，總決賽以 BO5 形式進行，冠軍隊伍可獲得60萬美金。
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》直播連結
本屆賽事中文轉播將在 SOOP 進行。