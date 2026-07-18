韓星南柱赫退伍後的首部回歸作品、Netflix全新韓劇《鬼謎東宮》即將於17日上線。這次他將搭檔實力派演員曹承佑、與新生代女星盧允瑞攜手主演古裝劇，一起調查盤踞東宮的鬼詛咒，奇幻的劇情內容引發外界期待。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理該劇懶人包，讓大家劇情、角色、亮點、收看平台一次看。
📌以下為本文重點：
《鬼謎東宮》劇情大綱
《鬼謎東宮》角色介紹
《鬼謎東宮》收看平台
《鬼謎東宮》必看亮點
《鬼謎東宮》劇情大綱
《鬼謎東宮》講述擁有穿梭鬼界能力的具天，與能與鬼魂溝通的宮女生姜，受到王召見，聯手調查盤踞東宮的詛咒。隨著世子接連離奇死亡，宮中盛傳企圖奪取王室血脈的鬼詛咒再度降臨，具天必須消滅鬼、解開詛咒才能活著離開皇宮，生姜則奉命暗中監視他，兩人在追查真相的過程中，也逐步逼近東宮隱藏的祕密。
《鬼謎東宮》角色介紹
具天（南柱赫 飾）
南柱赫飾演能自由往返人界與鬼界的捉鬼人具天，他幼年喪母後便封閉情感，性格孤僻、對人充滿戒備。他擁有以刀斬殺惡鬼的強大能力，為了調查威脅王室血脈的「池塘惡靈」與宮中發生的離奇事件，他接受王的祕密召喚潛入東宮，正面迎戰難以想像的黑暗世界。
生姜（盧允瑞 飾）
盧允瑞飾演天生擁有「陰陽眼」能與鬼魂溝通的宮女生姜，她雖然曾將這種能聽見、看見鬼魂的能力視為終生詛咒，但在受到君王之命負責監視並協助具天後，她開始運用這股力量。每當具天進入烈焰靈界戰鬥時，她會在現世提供關鍵協助，兩人也從一開始的互看不順眼，逐漸發展出深厚的羈絆。
王（曹承佑 飾）
曹承佑飾演失去了所有子嗣、極度孤獨的君王。他表面上他是一位治理國家的賢明君主，但為了私下解開宮殿中盤踞數十年的致命詛咒，他暗中策劃了祕密計畫並隱密召集具天與生姜，背後隱藏著不為人知的複雜心機與黑暗面。
《鬼謎東宮》收看平台
《鬼謎東宮》將於7月17日在Netflix上線，全集數8集一次公開。
《鬼謎東宮》必看亮點
南柱赫退伍首作 告別陽光形象的破格變身
這是南柱赫退伍後回歸螢光幕的第一部作品，這次他完全褪去過往「國民男友」的陽光暖男形象，挑戰性格孤僻、眼神充滿「破碎孤獨感」的捉鬼人「具天」。劇中他不僅要展現極具爆發力的「實體斬鬼」動作戲，還要詮釋角色背負父母之仇的深沉內心戲，演技層次令人非常期待。
實力派演員搭配新生代 影帝曹承佑氣場超狂
這次由實力派影帝曹承佑搭配南柱赫，與新生代女星盧允瑞的新鮮組合，讓外界都非常期待。其中曹承佑飾演失去所有子嗣、極度孤獨的「無名君王」，不僅要破解詛咒，還要面對深宮內部的權力鬥爭，曹承佑將展現強大氣場帶領後輩們一同飆演技。
不同於傳統驅魔劇 「陰陽兩界」同步戰鬥
過去的驅魔劇如《驅魔麵館》、《惡鬼》等，多是在同一個空間進行肉搏或法術對決。但《鬼謎東宮》打造了雙重空間的戰鬥模式，南柱赫必須肉身進入靈界砍鬼，但他在靈界看不見現世的陷阱；而盧允瑞在現世看得到鬼的移動，卻無法用法術攻擊，展開「你在另一個世界打怪，我在這個世界幫你開地圖」的跨時空連動戰鬥。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《鬼謎東宮》劇情大綱
《鬼謎東宮》角色介紹
《鬼謎東宮》收看平台
《鬼謎東宮》必看亮點
《鬼謎東宮》劇情大綱
《鬼謎東宮》講述擁有穿梭鬼界能力的具天，與能與鬼魂溝通的宮女生姜，受到王召見，聯手調查盤踞東宮的詛咒。隨著世子接連離奇死亡，宮中盛傳企圖奪取王室血脈的鬼詛咒再度降臨，具天必須消滅鬼、解開詛咒才能活著離開皇宮，生姜則奉命暗中監視他，兩人在追查真相的過程中，也逐步逼近東宮隱藏的祕密。
《鬼謎東宮》角色介紹
具天（南柱赫 飾）
南柱赫飾演能自由往返人界與鬼界的捉鬼人具天，他幼年喪母後便封閉情感，性格孤僻、對人充滿戒備。他擁有以刀斬殺惡鬼的強大能力，為了調查威脅王室血脈的「池塘惡靈」與宮中發生的離奇事件，他接受王的祕密召喚潛入東宮，正面迎戰難以想像的黑暗世界。
生姜（盧允瑞 飾）
盧允瑞飾演天生擁有「陰陽眼」能與鬼魂溝通的宮女生姜，她雖然曾將這種能聽見、看見鬼魂的能力視為終生詛咒，但在受到君王之命負責監視並協助具天後，她開始運用這股力量。每當具天進入烈焰靈界戰鬥時，她會在現世提供關鍵協助，兩人也從一開始的互看不順眼，逐漸發展出深厚的羈絆。
王（曹承佑 飾）
曹承佑飾演失去了所有子嗣、極度孤獨的君王。他表面上他是一位治理國家的賢明君主，但為了私下解開宮殿中盤踞數十年的致命詛咒，他暗中策劃了祕密計畫並隱密召集具天與生姜，背後隱藏著不為人知的複雜心機與黑暗面。
《鬼謎東宮》將於7月17日在Netflix上線，全集數8集一次公開。
《鬼謎東宮》必看亮點
南柱赫退伍首作 告別陽光形象的破格變身
這是南柱赫退伍後回歸螢光幕的第一部作品，這次他完全褪去過往「國民男友」的陽光暖男形象，挑戰性格孤僻、眼神充滿「破碎孤獨感」的捉鬼人「具天」。劇中他不僅要展現極具爆發力的「實體斬鬼」動作戲，還要詮釋角色背負父母之仇的深沉內心戲，演技層次令人非常期待。
實力派演員搭配新生代 影帝曹承佑氣場超狂
這次由實力派影帝曹承佑搭配南柱赫，與新生代女星盧允瑞的新鮮組合，讓外界都非常期待。其中曹承佑飾演失去所有子嗣、極度孤獨的「無名君王」，不僅要破解詛咒，還要面對深宮內部的權力鬥爭，曹承佑將展現強大氣場帶領後輩們一同飆演技。
不同於傳統驅魔劇 「陰陽兩界」同步戰鬥
過去的驅魔劇如《驅魔麵館》、《惡鬼》等，多是在同一個空間進行肉搏或法術對決。但《鬼謎東宮》打造了雙重空間的戰鬥模式，南柱赫必須肉身進入靈界砍鬼，但他在靈界看不見現世的陷阱；而盧允瑞在現世看得到鬼的移動，卻無法用法術攻擊，展開「你在另一個世界打怪，我在這個世界幫你開地圖」的跨時空連動戰鬥。