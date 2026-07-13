台中市食安處昨晚針對福壽兩款食用油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，且未依規定即時通報，依法重罰600萬元，同時向上追查中聯油脂新增1841公噸問題大豆沙拉油流向。根據今天最新公布的第二層流向顯示，多家知名通路及餐飲品牌曾進貨，包括晶華酒店、全聯、楓康超市、金色三麥、貴族世家、康達盛通（萬家福）、路易莎、達美樂、愛之味、手信坊、統一超食代、三商食品、卜蜂等業者皆在名單中。
台中市食品藥物安全處今（13）日公布第4、第5批超標中聯大豆沙拉油相關產品資訊，包括福壽、福懋使用問題油品製成的產品品項、批號及第二層流向，同步更新台中市第三層以下受影響業者名單。食安處表示，雖然新增超標批號已納入中央預防性下架範圍，但市府仍持續逐一比對產品品項、批號及下游流向，凡確認受影響產品，均要求立即停止販售並完成下架回收，並持續依照「查到哪裡、公布到哪裡」原則，滾動更新查核資訊。
知名餐飲、超市都入列 問題油流向遍及全台
食安處指出，第4批超標油品第二層流向共有福壽188家、福懋41家業者；第5批則有福壽336家、福懋102家業者。除了晶華酒店、全聯、楓康超市、金色三麥、貴族世家、康達盛通（萬家福）、路易莎、達美樂、愛之味、手信坊、統一超食代、三商食品、卜蜂等知名品牌外，也包含多家團膳業者、食材供應商，以及蝦皮、酷澎等電商平台，產品流向幾乎遍及全台，甚至延伸至離島澎湖。
詳細的下游名單，都在台中市重大食安議題專區「問題油品資訊專區」完整揭露。
食安處強調，截至目前為止，問題油品累計已下架回收6萬5,374公斤；市府跨局處也已查核市場、量販店、超市、夜市、餐飲及食品業者共1,003家次，確認使用或販售受影響產品的業者均已完成下架，後續仍將持續追蹤產品回收情形及末端流向，全力把關食品安全，降低問題產品流入消費市場的風險。
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知名餐飲、超市都入列 問題油流向遍及全台
食安處指出，第4批超標油品第二層流向共有福壽188家、福懋41家業者；第5批則有福壽336家、福懋102家業者。除了晶華酒店、全聯、楓康超市、金色三麥、貴族世家、康達盛通（萬家福）、路易莎、達美樂、愛之味、手信坊、統一超食代、三商食品、卜蜂等知名品牌外，也包含多家團膳業者、食材供應商，以及蝦皮、酷澎等電商平台，產品流向幾乎遍及全台，甚至延伸至離島澎湖。
詳細的下游名單，都在台中市重大食安議題專區「問題油品資訊專區」完整揭露。
食安處強調，截至目前為止，問題油品累計已下架回收6萬5,374公斤；市府跨局處也已查核市場、量販店、超市、夜市、餐飲及食品業者共1,003家次，確認使用或販售受影響產品的業者均已完成下架，後續仍將持續追蹤產品回收情形及末端流向，全力把關食品安全，降低問題產品流入消費市場的風險。
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