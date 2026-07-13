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韓國綜合股價指數（KOSPI）跌勢加劇，13日失守7000點大關，盤中再度熔斷，韓股收盤跌幅達到8.95%，指數大跌669點，收在6806點。不過，韓國證券業對韓股未來仍具信心，強調基本面仍良好。根據韓聯社報導，證券界普遍認為，此波調整屬於消除市場過熱的過程，並將企業第二季財報與美國通膨數據視為大盤能否反彈的核心變數。自上月底以來，圍繞半導體股價是否觸頂的議論不斷，韓股指數持續在7000至8000點區間震盪。韓國證券界指出，近期下跌的主因在於先前急漲帶來的過熱壓力，以及資金過度集中於半導體板塊。韓國大信證券研究員李京民認為，此次暴跌並非經濟基本面遭到破壞，更傾向於估值（Valuation）修正與槓桿清理帶來的籌碼面衝擊。他強調，包括半導體在內的主要行業，其業績展望仍持續獲得上調。他認為，「這次半導體股暴跌並非AI產業敘事崩壞，而是估值回歸以及清理槓桿導致的資金面衝擊。韓國股市中，半導體與非半導體板塊的業績預測仍處於上調趨勢。」另一韓國券商韓亞證券研究員金斗恩則認為，近期的調整與其說是熊市的開始，不如說是第一波上漲後，價格與資金重新尋找平衡的「再定價過程」，他認為，只要SK海力士的美國存託憑證（ADR）溢價與記憶體利潤保持穩定，這次的調整就不會是牛市的終結，而是為第二波上漲做準備的蓄勢階段。韓媒指出，市場目前將反彈的契機寄託於美韓企業的第二季財報，以及即將於14日公布的美國6月份消費者物價指數（CPI）。分析指出，若通膨數據能緩解升息疑慮，債券殖利率與美元將趨於穩定，進而恢復股市整體的上漲動能。SK證券研究員趙準基提到，即便先前三星電子公布了創紀錄的第二季初步財報，股價依然不漲反跌，這再次證實半導體企業目前的業績已非短期股價的決定性因素。他預測，接下來科技巨頭（超大型AI資料中心運營商）的財報發布，能否提出新的獲利模式或成功穩定市場不安情緒，將是重要關鍵。