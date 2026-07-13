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▲張秀卿在記者會上忍不住落淚。（圖／三立提供）

三立台劇《戲說台灣》將拍攝白沙屯媽祖的故事，製作人親自到廟裡請示出演人選，沒想到問起張秀卿時，竟然得到連續7個聖筊，張秀卿今（13）日以媽祖扮相出席記者會，她忍不住落淚，「我何德何能可以演祂的故事。」張秀卿穿著劇中的聖袍亮相第一次穿上重達5公斤的媽祖戲服，張秀卿一現身就難掩緊張情緒，直呼：「我出道40幾年，從來沒有像今天這麼緊張，第一次演古裝，又是飾演這麼神聖的媽祖娘娘。」張秀卿透露，當初接到製作人電話時，對方一句「白沙屯媽祖娘娘要找妳當代言人」，讓她當場愣住，不敢相信地回問：「我沒有聽錯吧？我何德何能可以當媽祖娘娘的代言人？」更讓她震撼的是，廟方擲筊請示竟獲得7個聖筊同意，她說：「我還是不敢相信，自己又跑去廟裡問媽祖，我怕不能勝任，可不可以不要演？結果都沒有筊，媽祖就是要我演。」得知將飾演媽祖後，張秀卿坦言壓力大到失眠，甚至演唱會因颱風延期那幾天，夜夜睡不好，「半夜醒來我就一直祈求媽祖娘娘，讓我可以好好睡覺，結果真的一覺到天亮。」她笑說，現在回頭看，演唱會延期或許也是媽祖最好的安排，「給我更多時間把演唱會準備得更圓滿。」談起與媽祖的緣分，張秀卿忍不住紅了眼眶。她表示自己從小住在恆春海邊，父親靠捕魚維生，每次出海晚歸，全家人都提心吊膽，只能不停向媽祖祈求平安，「我們家一直都是拜媽祖娘娘長大的。」19歲時，她更曾演唱媽祖戲劇主題曲，雖然當時歌紅人不紅，但後來憑〈車站〉爆紅，她才體悟，「也許媽祖希望我不要一次就紅，而是經過磨練，才能走得更長久。」提起一路走來的演藝人生，張秀卿一度哽咽。她表示，家中從小貧困，父親捕魚養家，母親還曾帶著她四處向鄰居借錢，她10歲出道，今年已出道47年，一路歷經無數委屈與辛酸，也養成凡事包容的個性，「以前工地秀一天趕七、八場，常常被少算五千、一萬，我也不會回去要，我會想，他可能真的有困難，錢再賺就有了。」說到這裡，張秀卿忍不住落淚表示：「以前在演藝圈真的很辛苦，但我一直選擇原諒、包容，自己吃虧也沒關係。」她感性地說，或許正因如此，才有機會獲得媽祖眷顧，「是不是因為我有一顆慈悲的心？我真的很感謝媽祖娘娘一路照顧我、疼惜我。」又說在天上的母親一定會替自己感到驕傲，「我相信媽媽看到我能演媽祖娘娘，一定覺得生這個女兒值得了。」至於父親則是興奮不已，「現在全恆春都知道我要演媽祖娘娘了，他到處跟人家炫耀，還一直說很多人想演都演不到，要7個聖筊耶！我懷疑他包了一台遊覽車到處宣傳。」張秀卿透露，從今天開始正式吃素直到拍攝完成，老公也主動與她保持距離，「現在他回家都會先喊『媽祖娘娘，我回來了』，我還會回他『平身』。」她笑說，以前夫妻相處比較調皮，現在彼此都抱持敬畏之心，甚至分樓層睡覺，「不知道還要保持距離多久，已經兩個多禮拜了。」張秀卿最後再次感謝媽祖娘娘給予機會，謙虛表示：「畢竟我不是專業演員，希望大家多多包容。我何德何能可以飾演白沙屯媽祖娘娘，但我一定會盡最大的努力，把這份神聖的使命完成。」