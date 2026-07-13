但在面對宿敵英格蘭時情況卻徹底翻轉，身穿另一套深藍球衣2戰全勝、勝率100%，但穿藍白直條紋球衣反而全敗。

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阿根廷隊史在世界盃5次遭遇英格蘭，共拿到2勝，都是穿著深藍球衣，分別是在1986年八強賽，也就是被載入史冊的馬拉度納（Diego Maradona）「上帝之手」，另外一次則於1998年16強賽

2026世界盃4強賽台灣時間16日凌晨3點迎來焦點大戰，由衛冕軍阿根廷交手傳統強權英格蘭，關於阿根廷「球衣顏色玄學」再度受到討論，雖然他們3次冠軍，都是身穿藍白直條紋球衣，近12場穿上這件球衣也保持不敗，被視作幸運象徵，根據外媒報導，阿根廷足協已經向國際足總主動申請，將於4強穿上深藍球衣應戰，就是為了復刻當年的贏球好運。阿根廷隊史最具代表性的球衣莫過於藍白直條紋球衣，他們自1978年首次打進世界盃決賽，就是身穿這件球衣，3：1擊敗荷蘭奪下隊史首冠。根據統計，阿根廷隊史6次打進世界盃決賽，勝率為5成，其中3次奪冠都是身穿藍白直條紋球衣，包含上屆2022卡達世界盃，歷經點球大戰4：2擊敗法國，而另一件深藍球衣，則為0勝2敗、勝率為0%。但值得注意的是，這在面對英格蘭時情況卻大翻轉，，其餘3次交手中有2次穿上經典藍白直條紋球衣，結果反而全敗收場。根據外媒報導，阿根廷足協已經向國際足總主動申請，將於4強再度穿上深藍色球衣應戰，就是為了復刻當年的贏球好運，而英格蘭則會穿上經典的全白球衣接戰。