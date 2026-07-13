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一聽「佀廣洋」關鍵字 張善政10字秒答

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，近來的負面聲量持續升高，外界更傳出國民黨桃園市黨部出面勸退；不過，桃園市黨部主委蔡忠誠否認此說，強調目前仍在討論如何妥善處理，尚未做出任何決定。而桃園市長張善政今（13）日被問及相關議題時，僅聽到「佀廣洋」3個字便迅速做出回應。佀廣洋自宣布參選桃園市議員後，陸續遭爆出校園霸凌、球版簽賭等爭議，甚至被揭露因體重達120公斤而未服兵役，引發外界高度關注。雖然佀廣洋日前公開道歉，並針對部分事件說明，但爭議仍持續延燒，也讓外界關注國民黨桃園選戰布局是否受到影響。張善政今日出席立法院經濟委員會考察漁港漁業建設活動時，被媒體問及佀廣洋是否可能退選？張善政似乎早已預料到會有相關提問，記者話才說到「佀廣洋」3個字，他便立即回應：「今天只談考察，不談其他。」隨後便未再針對相關爭議多做說明。對於外界盛傳「黨部勸退」一事，蔡忠誠表示，相關說法並非事實，目前仍針對事件進行討論階段，「別人有沒有我不知道，但黨部絕對沒有」，主要方向是研議出最適切的解決方案。蔡忠誠指出，黨部早在颱風來襲前就已啟動相關協商程序，後續將待內部研議完成、方案確定後，再向外界正式說明。