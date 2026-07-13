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▲昨日五月天演唱會上，草蜢（如圖）宣布明年1月將來台舉辦演唱會。（圖／寬魚國際提供）

草蜢59歲成員蔡一傑前年腦瘤動刀，術後復原狀況良好，昨晚擔任五月天演唱會嘉賓，轟動全場。今（13）日草蜢舉辦記者會，蔡一傑表示沒有後遺症，精神體力各方面甚至比以前更厲害。不過，蔡一傑也坦言因電療掉髮，讓愛美的他一度陷入低潮，而如今抗癌成功蔡一傑回想這段辛苦歷程幽默說：「麻將陪伴我度過最痛苦的時刻！」蔡一傑於 2024 年底證實罹患惡性腦瘤，緊急接受開腦手術切除約 7 公分腫瘤，經過一年休養於今年復出，今受訪時他透露這段時間就配合醫生治療，多休息、不斷鍛鍊和吃藥，如今復原狀況良好也沒有後遺症，但仍要定期回診。此外，蔡一傑表示現在精神和體力都挺好的：「好像比以前更厲害！」一旁的蔡一智則認為面對癌症還是抱持平常心，蔡一傑則以自身經歷鼓勵癌友們：「千萬不要害怕，而且要穩定自己的心，慢慢恢復、面對這個病、去Fighting。」覺得上天給他一個很大的任務。不過，蔡一傑也坦言剛開完刀時，因電療掉頭髮，讓注重外型的他一度情緒低落：「有一天我摸了自己的後腦，怎麼缺了一大塊，所有頭髮都掉了，那個時刻我很不開心。」還好現在頭髮又長回來了。不過話鋒一轉，蔡一傑笑說：「過了幾個月，靠打麻將就忘了一些東西，在那個時刻有些朋友家人還有麻將，陪伴我度過最痛苦的時刻。」經歷這場大病，蔡一傑有感而發說：「人生很多事情不能控制，只能控制自己的情緒，穩定自己的情緒，其他的就讓上天帶著你走吧。」昨日五月天演唱會上，草蜢宣布明年1月將來台舉辦演唱會，《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會》也將陸續澳門與海外各站。