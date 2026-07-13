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網路造謠「砍樹方便無人機攻台」 侯漢廷嗆：抗中保台到失智

工務局擔憂倒樹壓人卻挨轟 侯漢廷酸：青鳥怕沒地方睡覺嗎？

台北市近期遭部分民眾在網路平台Threads上質疑「濫砍路樹」、「為無人機侵台開路」，引市府公園處出面澄清，並強調將對造謠蒐證。對此，台北市議員侯漢廷今（13）日痛批，把樹木管理操作成國安議題是抗中保台到失智。他說明工務局相當不願砍樹，修剪多是應里民陳情，避免樹倒壓人、影響交通及地下管線。他並質疑，護樹團體與青鳥高度重疊，動輒將公共議題包裝成對岸威脅，實為操作恐懼與認知作戰。侯漢廷今針對砍樹爭議發文表示，若有市民好奇台北市樹木問題，市政府應公開釋疑，但青鳥製造「北市亂砍樹」，甚至連結這是為了「方便無人機攻台」，把樹木管理變成國安危機，真是抗中保台到失智。侯漢廷指出，北市工務局是「相當不願砍樹」的，理由就是怕被護樹團體批評。所以有人質疑北市亂砍樹，顯然不了解實情。侯漢廷強調，首先，2025年市府就新增植樹超過13225株，哪那麼無聊刻意砍樹？地方議員接到里長、社區、市民各種會勘陳情，都是希望「要砍樹、修樹、移植」，為什麼？樹太大，又生病容易倒，不修剪，颱風來了倒了壓人、壓車，清理障礙，上班日妨礙交通。有些樹根亂竄，侵蝕到馬路上，道路不平，影響行人，甚至侵蝕到住家；而在底下，會影響到地下管線，水電、瓦斯、電信都受影響。侯漢廷說，每每要會勘修剪，工務局都擔心受怕，怕護樹團體批評，他個人表示非常不爽。樹倒了、產生損害了、壓迫到住戶了，護樹團體負責嗎？沒有。甚至有些私地上有老樹，地主要砍，也被護樹團體阻止，並要求要維護樹，但由護樹團體維護嗎？也不是。侯漢廷指出，有些地方，社區管委會集體開會同意要修剪或移植樹了，或者改樹種，護樹團體也會抗議，但他們抗議對象不是社區管委會，而是市政府。說白了就是打手。而市府視個案會要求綠覆率不得減少。護樹團體才沒得批評。侯漢廷也說，有時這些護樹團體和青鳥高度重疊，當年反大巨蛋就是。南台灣砍樹種光電板，青鳥有在意嗎？北市為了維護人民安全，修剪幾棵樹，青鳥就跑出來了，怕自己沒地方睡覺嗎？動不動就把所有公共議題包裝成「對岸威脅」，到底是在理性討論，還是在操作恐懼、進行認知作戰？