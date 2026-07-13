我是廣告 請繼續往下閱讀

車站內設置剩餘麵包販賣機

剩餘麵包專賣店與冷凍網購平台崛起

剩餘麵包化身精釀啤酒 打造循環體系

烘焙業年剩22萬噸 專家：讓消費者「有感減廢」是關鍵

為了減少食物浪費，日本近期也出現類似台灣「友善時光」的食物打折機制，透過自動販賣機販售，將麵包店的當天未能賣完的即期麵包或吐司放置在販賣機，而這些友善時光的置物櫃型販賣機則設置在部分車站中。根據讀賣新聞報導，為了解決賣不完而被迫丟棄的剩餘麵包，日本各地正掀起一波減廢浪潮。從改變銷售地點、翻轉販售模式，到將其重新製成其他商品，各大麵包店與企業正各顯神通、激發創意。負責該公司營業部門的赤司浩也表示，「我們認為，麵包這種容易慢性產生剩餘、且在常溫下易於保存銷售的商品，非常適合利用置物櫃型販賣機來販賣。」幾名剛下班的女子在置物櫃型自動販賣機前停下了腳步，透過置物櫃的透明玻璃門，可以看到一袋袋由附近麵包店「緣道（えんみち）」當天賣剩的吐司與甜麵包組合袋，這些商品以定價的7至8折販售。一名購買了吐司與2個甜麵包（售價600日圓）的當地61歲女子笑說：「不用特地走到店裡就能買到，真的很方便。雖然是賣剩的，但吐司可用冷凍保存，真是太好了。」剩餘麵包通常由店家在打烊後前來補貨，出於食品安全考量，一旦超過一定時間，觸控螢幕上的購買畫面就會自動關閉，讓消費者無法再下單。公司透露，消費者的反應非常熱烈。目前這種販售剩麵包的置物櫃，除了橫濱市內的相關公家設施外，也已擴展至東京、京都、福岡等地的鐵路車站，設置總數達到28台。截至目前，已累計減少了約50公噸的食品浪費。除了設置剩餘麵包的販賣機之外，奈良市更出現一家專賣滯銷或剩餘麵包的店家「eco RICHE」，這間店由在京都與奈良等地擁有5家分店的連鎖麵包店「Boulangerie Riche」所創立，是為了減少麵包浪費而於2021年創立的專賣品牌。「eco RICHE」會將5家分店當天賣剩的麵包收集起來，隔天以接近定價半價的優惠價格售出。負責人橋脇景子透露，自從這家專賣店開幕後，整體麵包的廢棄量減少了一半以上。她表示：「在物價高漲的當下，常聽到顧客反映這幫了大忙。能減少麵包被浪費，我們也很高興。」另一家名為「rebake」的平台，則是將剩餘麵包等商品冷凍後進行販售的網購網站。根據營運該網站的「Quagga」公司指出，全日本已有約1500家麵包店在網站註冊。消費者只要挑選自己喜愛的店家下單，商品就會從店鋪直接低溫宅配寄出。多數商品為10個左右的綜合包，在冷凍保存下，保存期限可達20天左右。協助麵包店營運與創業的「Daiyu」公司（東京），從大約6年前開始，就利用剩麵包作為副原料來釀造名為「Bread Ale」的啤酒。他們推出了苦味較少、口感醇厚的「吐司風味」；能享受清爽香氣與苦味的「長棍麵包風味」；以及富有厚實口感的「黑麥麵包風味」，並在東京都內5家直營店販售。該公司社長星野理繪表示，不適合釀酒的剩餘麵包則會以冷凍方式販售，因此除了三明治等鮮食外，幾乎能將廢棄麵包減至零。她充滿抱負地說：「我們的最終目標是將賣剩的啤酒再轉化為麵包的原料，實現完美的綠色完全循環。」企業之所以紛紛投入減少麵包廢棄的行列，是因為麵包業的驚人的食品浪費問題。根據日本農林水產省2023年針對75個行業（年食品廢棄物達100公噸以上之企業）進行的調查顯示，麵包製造業的食品浪費量推估高達約22萬公噸。這占了包含超商在內的全體食品產業（推估約193萬公噸）的將近一成。日本女子大學專研食品浪費問題的教授小林富雄指出：「麵包採批量生產較具效率，且基於商品齊全的考量，店家傾向多做，因此很容易產生剩餘」；他認為，「透過重新販售等方式，在讓消費者感受到實惠與好處的同時，共同攜手減少食品浪費，這是一個非常有效的策略。」