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大茗：芒果優格飲買一送一爆紅！一堆會員優惠曝

▲大茗「芒果優格飲買一送一」Threads爆紅。（圖／翻攝自大茗FB）

大茗新店開幕！台北南西新光、台南新營開喝

發發牧場：「果香葚夏」新品開喝！鴨嘴獸抱抱我大抱枕超萌

系列，主打桑葚搭配招牌優格與金萱茶，結合蘋果成「桑葚香蘋優格」、還有旺來款「桑葚鳳梨金 萱」，消暑開喝。即日起至發發門市，消費飲品單筆滿388元、且包含一杯桑葚新品，贈送「發發品牌墨鏡」乙副（送完為止）。



超萌周邊「鴨嘴獸抱抱我大抱枕」， 即日起開放預購，優惠價788元（原價888元）就可以每天擁抱呆萌神隊友，十分可愛。



▲發發牧場「果香葚夏」新品開喝。（圖／發發thefarfarfarm.com） ▲發發「鴨嘴獸抱抱我大抱枕」周邊商品預購。（圖／發發thefarfarfarm.com）



暑假天氣越來越熱，手搖飲料優惠有新招！大茗本位製茶堂台北捷運中山站新店開幕，Ocard會員制度正式上線，不只入會禮招待「檸檬桂花青」、生日禮爽喝招牌「蘋果玉露青」，「芒果優格飲買一送一」優惠券在Threads上爆紅，會員優惠一次整理，推薦菜單一覽。手搖飲料大茗本位製茶堂正式上線Ocard會員制度，於消費前完成大茗會員註冊及官方LINE綁定，即可免費加入會員，領取優惠券並享有會員集點。；升等level 2以上會員，還有「酪梨奶蓋紅玉」、「烤糖蕎麥凍奶青」、飲品兌換券等獎勵，及不定期周邊商品優惠、新品嚐鮮券等好康。日前大茗小編偷偷放送的深夜福利，前500位加入大茗會員的人，不只送「檸檬桂花青」入會禮，還可以領到「芒果優格飲（經典款）中杯買一送一」招待券！在社群平台Threads一陣爆紅。可惜的是，根據最新消息，限量500組的網路兌換名額，已全數領取完畢。提醒有領到的幸運兒，記得於兌換時間內使用。或留意社群有沒有再次公告其他好消息。喜歡大茗的粉絲也可關注，近期南北兩家新店開幕：◾️地址：台北市中山區南京西路12號 B1F電話：02-25435877時間：周日至周四11:00-21:30、周五至周六11:00-22:00​◾️地址：台南市新營區民生里民生路8號電話：0910-681-269時間：9:00-21:00療癒系優格手搖飲發發開喝全新「果香葚夏」