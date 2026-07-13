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▲未來一周午後對流雲系發展旺盛，各地要注意短延時強降雨，尤其是北台灣地區。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

115學年度大學分科測驗，明（14）日第二天輪到「歷史、地理、數學乙、公民與社會」上場，中央氣象署提醒，由於偏南風持續影響，考試期間各地仍有降雨機會，尤其北台灣要留意午後熱對流發展可能出現的大雨、豪雨，且體感以悶熱為主，提醒考生、家長要準備雨具、毛巾、飲用水等以備不時之需。氣象署說明，明天環境為偏南風，各地水氣較多，南部、台東上午開始會有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後，各地都要注意午後雷陣雨發展，特別是北台灣可能出現「局部大雨或豪雨」，山區也有局部大雨。氣象署也提及，明天考試各地白天高溫31至35度，雖然因為水氣較多，高溫不會特別極端，但南風偏暖的空氣會讓體感更加濕悶，尤其是中部內陸、大台北盆地、花東縱谷等地，在溫度高、濕度高的環境特別容易感到不適。針對又濕又悶的環境，馬光中醫診所醫師歐俊佑提醒，流汗時盡快擦乾，保持皮膚乾爽，避免汗液堆積在皮膚皺摺處造成刺激引起發炎，考試當天要多飲水，但避免吃「生冷冰品、甜食、油炸物」，避免加重腸胃負擔與體內濕氣。📌記得帶雨具、毛巾📌多喝水、少喝冰水、冰飲📌避免吃過多甜食、油炸物