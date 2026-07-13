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台大氣象團隊報告曝光！周軒嗆爆：蔣萬安敢做不敢當

台北市長蔣萬安宣布北市10日停班停課一天，不過當天未出現明顯風雨，引發外界對於放假決策的爭議。而近日台大氣象團隊在防颱會議中的評估內容曝光，指出巴威颱風當時已減弱為中颱，北市預計11日才會進入暴風圈，10日風雨預估也未達停班停課標準。對此，政治工作者周軒狠嗆，蔣萬安把責任推給氣象團隊，敢做不敢當？蔣萬安宣布停班停課後，外界質疑當日天候條件並未達《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定標準，認為北市決策過於保守，甚至被質疑有「政治放假」之嫌。蔣萬安則回應指出，當時無論是北市氣象團隊或中央氣象署預測，皆顯示巴威颱風可能對北部地區造成較大影響，因此市府採取「料敵從寬、禦敵從嚴」態度，提前宣布停班停課，目的就是讓市民有時間做好防颱準備。不過，根據《自由時報》報導，台北市政府9日晚間8時召開第一次防颱工作會報時，台大氣象團隊在會議中指出，巴威當時正減弱為中颱，平均風力約6級，距離颱風中心約780公里，預估北市將於11日才進入暴風圈，而10日上午8時至晚間8時期間，陽明山區最大時雨量約30至60毫米，台北市區約10至20毫米，相關數據並未達到停班停課標準。依照《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條規定，若颱風暴風半徑在4小時內可能經過，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或未來24小時累積雨量達山區200毫米、平地350毫米，並已造成災害或有致災疑慮，才符合停止上班上課條件。「抓包！蔣萬安敢做不敢當！」周軒也在臉書轉分享相關報導，質疑蔣萬安當時提出的「料敵從寬」說法，直批「你的料敵從寬會不會太誇張？」並認為市府將決策責任推給氣象團隊，狠酸蔣萬安是「敢做不敢當」。