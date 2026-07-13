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概念與計算並重 數學甲獨有單元亦入題

颱風後延期的分科測驗今（13）日登場，第三科考試科別為數學甲，共有2.29萬考生參加，佔總報名人數58.4%，為最多人報考科目。大考中心表示，單選題沒有繁重計算，選填題都是基礎常見題目。根據入闈審題高中數學老師表示，測驗內容涵蓋高中數學一到四冊與選修數學甲（上）、甲（下）各個重要主題，取材均衡。對於高三數學甲課程內容獨有的部分（單選第1題、多選第6題），僅評量基本觀念，以減少計算負擔。此外，其中高三微積分相關試題約占整份試卷約五分之一，如：第6 題測驗黎曼和概念；第 12-14 題組整合了高一與高三的核心概念，同時測驗二次函數及微積分，以銜接大學微積分課程。整卷以情境素材入題有選填第9題至菜市場買水果，以評量三元一次聯立方程式；選填第 11題，以兩階段規則的遊戲評量隨機變數與條件機率。數學甲考科包含單選題、多選題、選填題、混合題與非選擇題，在各題型上，試題皆由易而難編排設計，逐步建立學生信心，引導學生作答。單選題三題都測驗基礎概念，沒有繁重計算。選題選項也由易而難編排。選填題第9題為基礎且常見的題目，給予學生滿滿熟悉感，以建立學生信心，並正向鼓勵學生用心準備，努力學習即可獲得基本分數。部份多選題以概念為主，而單選、選填與非選擇題則測驗學生的程序與計算能力，但幾乎不牽涉到艱深或特別的技巧，也不需要背誦無謂的公式，但仍然有適度的計算量。單選題第1題評量二次曲線，屬數學甲獨有單元。此題僅測驗學生能否理解橢圓與雙曲線的標準式，並無計算。多選題第6題評量黎曼和概念，亦為數學甲獨有單元，此題前兩個選項結合微分性質判斷函數圖形，後三個選項評量黎曼和並結合圖形遞增、遞减、凹凸性的判讀，無過多計算。整卷涵蓋各種難度之試題，足以鑑別不同程度的考生。試題中有課內例習題再延伸的基本題、亦有結合不同單元之試題。非選擇題採引導式命題，試題由淺入深設計，以鼓勵學生動手寫，增加作答意願；此外，混合題也結合了幾何概念，以評量學生代數與幾何概念的結合。整體而言，整卷符合課綱，著重在學生基礎概念以及整合高中所學數學知識，是份具鑑別度之試卷。