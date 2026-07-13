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▲山姆尼爾的親友在社群平台發布聲明，證實他已於7月13日在澳洲雪梨過世。（圖／山姆尼爾IG@samneilltheprop）

好萊塢男星山姆尼爾（Sam Neill）今（13）日被家屬證實在雪梨過世，享壽78歲。跟血癌搏鬥近五年的他，今年4月才宣布抗癌成功，並興奮表示：「是時候再拍一部電影了。」沒想到才過短短2個月竟傳出噩耗，也讓影迷痛心及不捨。山姆尼爾曾演出《侏羅紀公園》系列電影、《雷神索爾：愛與雷霆》、《血世紀》、《浴血黑幫》等多部作品，2023年低調證實罹患血癌，他今年4月受訪時表示，與病魔搏鬥近五年，自費約75萬美元（約2400萬台幣）採取「尖端治療」後終於康復，當時山姆尼爾興奮表示：「是時候再拍一部電影了。」沒想到今日卻傳出離世消息，讓眾人留下遺憾。山姆尼爾的親友在社群平台發布聲明：「我們懷著無比沉痛的心情，代山姆尼爾的家人分享這個消息，山姆於7月13日週一在澳洲雪梨過世。」他在家人陪伴下安詳離世，這份離別來得突然且令人措手不及。而聲明中也請求大家尊重家屬的隱私，讓他們度過這段痛失至親的艱難時刻。事實上，山姆尼爾在抗癌期間為了轉移注意力，讓自己有活下去的重心，決定開始構思回憶錄，並且堅持自己寫下每一字每一句。談及罹癌後的心境，山姆尼爾坦言：「我發現自己突然無事可做，而且我已經習慣工作了，我喜歡每天和人們待在一起，可是這一切突然被剝奪了。」透過寫作才讓他找回人生的重心，同時他也強調自己並不畏懼死亡，開心享受生活。