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《小美人魚》200年後重生 真正的故事才開始

▲《再見菈菈》第一集播畢後，不少觀眾直呼畫風太美了。（圖／《再見菈菈》）

復古畫風掀熱議 不少人直呼像90年代日本動畫

▲官方公開OP幕後製作影片，部分畫面採用傳統賽璐璐工法。（圖／《再見菈菈》）

生物股長獻唱主題曲 童話氛圍更加分

▲《再見菈菈》重新詮釋安徒生《小美人魚》，保留童話元素並加入全新世界觀。（圖／《再見菈菈》）

原創動畫超難得 沒有劇透更令人期待

七月新番《再見菈菈》（さよならララ）日前播出第一集後，迅速在社群平台掀起討論，不少觀眾直呼「現在只想看下一集」、「有80、90年代動畫的味道」。《再見菈菈》是以經典童話《小美人魚》為靈感創作的原創動畫，作品將童話故事延伸到200年後的現代日本，搭配細膩的畫風、復古氛圍與原創世界觀，成為本季最受矚目的新番之一。《NOWNEWS今日新聞》整理《再見菈菈》4大看點，帶讀者一次認識這部話題新作。《再見菈菈》並非直接改編《小美人魚》，而是以安徒生童話為基礎重新詮釋。故事描述人魚公主菈菈愛上人類王子，最終仍難逃化為泡沫的命運，然而，魔女再次給了她成為人類的機會，故事也因此迎來全新的發展。第一集完整交代了人魚公主的過去，並在最後將時間一口氣推進200年，舞台來到2026年的日本，從天而降的菈菈遇見現代少女，故事才從這裡真正開始。不少觀眾認為，作品既保留童話的悲傷氛圍，又大膽加入全新世界觀，讓人迫不及待想追第二集。除了劇情外，《再見菈菈》的畫風也引發許多討論，許多觀眾表示作品色彩、人物設計與鏡頭語言，都讓人想起80、90年代日本動畫，不少人形容「像回到小時候守在電視前追動畫的感覺」、「不是刻意做舊，而是真的有那個年代的味道」。值得一提的是，官方日前公開片頭（OP）幕後製作影片，證實部分畫面是真的回歸傳統賽璐璐（Cel Animation）工法，將角色繪製在透明賽璐璐膠片上，再放到動畫攝影台逐格拍攝。因此《再見菈菈》的復古質感並非單靠濾鏡，而是來自經典動畫工藝本身。《再見菈菈》的音樂也是作品一大亮點，本作片頭、片尾主題曲皆由日本人氣音樂組合生物股長（いきものがかり） 演唱，其中主題曲〈さよならララ〉由成員水野良樹作詞、作曲，知名音樂製作人龜田誠治編曲。歌曲旋律溫柔細膩，搭配充滿童話感的畫面與菈菈的故事，讓整部作品的情緒更具渲染力，更有觀眾表示「OP、ED都捨不得跳過」、「光聽音樂就被圈粉」。近年日本動畫大多改編自漫畫、輕小說或遊戲，而《再見菈菈》則是少見的原創動畫，由曾製作《來自深淵》、《盾之勇者成名錄》的動畫公司 Kinema Citrus 打造，同時也是公司成立15周年的重要紀念企劃。由於沒有漫畫原作可追劇情發展，動畫的每一集都充滿未知，這也是原創動畫吸引人的地方，雖然目前僅播出第一集，但已經累積不少好評，《再見菈菈》不靠華麗特效，而是透過細膩的演出、角色互動與情感鋪陳打動觀眾，讓這部原創動畫在七月新番中嶄露頭角。