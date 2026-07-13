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🟡《請世界吃桌》紅什麼？眾忍不住狂刷原因：台灣之光

▲台灣辦桌首站在澳洲雪梨歌劇院前，導演最後忍不住痛哭，不只現場主持群哭一片，觀眾也在螢幕前哭成一團。（圖／翻攝《請世界吃桌》）

🟡《請世界吃桌》台灣辦桌隊、總舖師陣容一次看

▲《請世界吃桌》主持群各司其職。（圖／翻攝《請世界吃桌》）

▲《請世界吃桌》主持群、總舖師陣容一覽。（圖／華視）

🟡《請世界吃桌》節目表、播出時間一覽

▲《請世界吃桌》節目表、播出時間。（圖／《請世界吃桌》）

🟡《請世界吃桌》哪裡看？1-5集免費線上看

2026年7月14日中午12時播出

《請世界吃桌》開播後話題不斷，不僅因隋棠、千千、藍正龍等主持群互動掀起熱議，更憑藉將台灣辦桌文化搬上國際舞台，吸引大批觀眾追看，不少人紛紛搜尋「《請世界吃桌》哪裡可以看、免費線上看」等資訊。《NOWNEWS今日新聞》整理，帶你快速掌握追劇資訊。《請世界吃桌》是台灣首檔跨國辦桌實境節目，以最具代表性的「辦桌文化」為主軸，把台灣流水席搬到澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約等世界地標，透過一道道台菜向世界介紹台灣的人情味與飲食文化，被不少觀眾形容是「最有文化輸出的實境節目」。節目開播後，不只因藝人真實互動掀起討論，更因高難度跨國辦桌、團隊合作與文化交流，讓不少人直呼：，在社群與Google搜尋熱度持續攀升。《請世界吃桌》節目邀集阿燦師、阿男師、大頭師等台灣總舖師共同完成跨國辦桌挑戰，節目由導演許志成執導、由金鐘製作人崔長華與賈永婕（賈董）共同擔任製作人，歷時數月跨國拍攝，被譽為台灣近年規模最大的辦桌節目之一。節目更集結演藝圈組成「辦桌台灣隊」，由隋棠擔任總召，負責統籌協調辦桌流程，藍正龍擔任站砧（刀工二廚）、台語歌手陳隨意擔任站鼎（火候二廚），浩子負責說菜（介紹菜色）與現場主持，美食YouTuber千千則擔任水腳（總舖師助手），協助洗菜、備料、擺盤與上菜。辦桌日最重要的靈魂MC，負責向外國人介紹台灣辦桌文化與經典菜色，後挑戰改擔任「總召」。負責站在砧板旁的二廚，分配水腳工作與刀工工作，也是主持群中最資深的靈魂支柱、發揮「大哥哥」角色。為團隊建立SOP，從流程安排到出菜節奏全面掌控。因後續提出想和千千換工作擔任「水腳」到內場學習，才引發強迫一起跳舒適圈的爭議。豪記唱片台語歌手陳隨意，負責站在灶、爐旁的二廚，現實生活中不只唱紅戲劇片尾曲，點閱衝破3千萬，常被朋友笑說是「被歌唱耽誤的總舖師」。負責從備料、洗菜、上菜到前場打桌，護理師出身的千千，是台灣最知名的美食大胃王YouTuber，因語言障礙猶豫無法擔任外場門面，因此和隋棠協調工作分配時引發高度關注。擁有多年辦桌經驗的大頭師，也是台南非常知名的「愛心總舖師」、米其林必比登推薦名廚。「阿男師」是創新台菜先驅，出身台南辦桌世家，為「台南400宴」四大名廚之一，同時也是位在台南市新營區 的「焰遇燒肉餐廳」老闆。有著「台菜活字典」稱號的阿燦師，12歲就開始跟著父親到處辦桌，堪稱台灣國寶級的總舖師，傳承了父親林添盛（辦桌祖師爺）的拿手絕活。跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》共8集，已於2026年6月6日起開播，由三立台灣台（CH29）每周六晚間10時首播，7月11日（周六）播出第5集，預計7月18日播出最新第6集，並於8月1日播畢。線上OTT影音串流平台部份，《請世界吃桌》並未在Netflix上架，此次合作平台為新加坡電信中文隨選影音頻道「SingTel劇樂酷」，以及Hami Video、LINE TV可觀看。◾三立台灣台（CH29）： 6月6日起，每周六22:00◾華視主頻（CH 12）： 6月7日起，每周日20:00◾緯來綜合台（CH 26）：6月12日起，每周五21:00◾SingTel劇樂酷： 6月7日起，每周日00:00◾Hami Video、LINE TV： 6月12日起，每周五23:00◾YouTube 官方頻道：6月16日起，每周二12:00