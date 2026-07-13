《請世界吃桌》開播後話題不斷，不僅因隋棠、千千、藍正龍等主持群互動掀起熱議，更憑藉將台灣辦桌文化搬上國際舞台，吸引大批觀眾追看，不少人紛紛搜尋「《請世界吃桌》哪裡可以看、免費線上看」等資訊。《NOWNEWS今日新聞》整理《請世界吃桌》最新播出平台、免費線上看方式、節目表、播出時間，以及台灣辦桌隊完整陣容一次看，帶你快速掌握追劇資訊。
🟡《請世界吃桌》紅什麼？眾忍不住狂刷原因：台灣之光
《請世界吃桌》是台灣首檔跨國辦桌實境節目，以最具代表性的「辦桌文化」為主軸，把台灣流水席搬到澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約等世界地標，透過一道道台菜向世界介紹台灣的人情味與飲食文化，被不少觀眾形容是「最有文化輸出的實境節目」。
節目開播後，不只因藝人真實互動掀起討論，更因高難度跨國辦桌、團隊合作與文化交流，讓不少人直呼：「看到一直哭」、「近年最好看的台灣實境節目」、「每集狂刷兩三次」、「根本是台灣之光」，在社群與Google搜尋熱度持續攀升。
🟡《請世界吃桌》台灣辦桌隊、總舖師陣容一次看
《請世界吃桌》節目邀集阿燦師、阿男師、大頭師等台灣總舖師共同完成跨國辦桌挑戰，節目由導演許志成執導、由金鐘製作人崔長華與賈永婕（賈董）共同擔任製作人，歷時數月跨國拍攝，被譽為台灣近年規模最大的辦桌節目之一。
節目更集結演藝圈組成「辦桌台灣隊」，由隋棠擔任總召，負責統籌協調辦桌流程，藍正龍擔任站砧（刀工二廚）、台語歌手陳隨意擔任站鼎（火候二廚），浩子負責說菜（介紹菜色）與現場主持，美食YouTuber千千則擔任水腳（總舖師助手），協助洗菜、備料、擺盤與上菜。
◾辦桌台灣隊：說菜｜浩子
辦桌日最重要的靈魂MC，負責向外國人介紹台灣辦桌文化與經典菜色，後挑戰改擔任「總召」。
◾辦桌台灣隊：站砧｜藍正龍
負責站在砧板旁的二廚，分配水腳工作與刀工工作，也是主持群中最資深的靈魂支柱、發揮「大哥哥」角色。
◾辦桌台灣隊：總召｜隋棠
為團隊建立SOP，從流程安排到出菜節奏全面掌控。因後續提出想和千千換工作擔任「水腳」到內場學習，才引發強迫一起跳舒適圈的爭議。
◾辦桌台灣隊：站鼎｜陳隨意
豪記唱片台語歌手陳隨意，負責站在灶、爐旁的二廚，現實生活中不只唱紅戲劇片尾曲，點閱衝破3千萬，常被朋友笑說是「被歌唱耽誤的總舖師」。
◾辦桌台灣隊：水腳｜千千
負責從備料、洗菜、上菜到前場打桌，護理師出身的千千，是台灣最知名的美食大胃王YouTuber，因語言障礙猶豫無法擔任外場門面，因此和隋棠協調工作分配時引發高度關注。
◾辦桌台灣隊：總舖師｜「大頭師」蔡瑞成
擁有多年辦桌經驗的大頭師，也是台南非常知名的「愛心總舖師」、米其林必比登推薦名廚。
◾辦桌台灣隊：總舖師｜「阿男師」洪俊男
「阿男師」是創新台菜先驅，出身台南辦桌世家，為「台南400宴」四大名廚之一，同時也是位在台南市新營區 的「焰遇燒肉餐廳」老闆。
◾辦桌台灣隊：總舖師｜阿燦師 林明燦
有著「台菜活字典」稱號的阿燦師，12歲就開始跟著父親到處辦桌，堪稱台灣國寶級的總舖師，傳承了父親林添盛（辦桌祖師爺）的拿手絕活。
🟡《請世界吃桌》節目表、播出時間一覽
跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》共8集，已於2026年6月6日起開播，由三立台灣台（CH29）每周六晚間10時首播，7月11日（周六）播出第5集，預計7月18日播出最新第6集，並於8月1日播畢。
線上OTT影音串流平台部份，《請世界吃桌》並未在Netflix上架，此次合作平台為新加坡電信中文隨選影音頻道「SingTel劇樂酷」，以及Hami Video、LINE TV可觀看。即使都未付費訂閱，最後在《請世界吃桌》YouTube官方頻道也能免費收看，只是得比首播多等10天後。
📍電視頻道首播：
◾三立台灣台（CH29）： 6月6日起，每周六22:00
◾華視主頻（CH 12）： 6月7日起，每周日20:00
◾緯來綜合台（CH 26）：6月12日起，每周五21:00
📍影音平台上架：
◾SingTel劇樂酷： 6月7日起，每周日00:00
◾Hami Video、LINE TV： 6月12日起，每周五23:00
◾YouTube 官方頻道：6月16日起，每周二12:00
🟡《請世界吃桌》哪裡看？1-5集免費線上看
📍《請世界吃桌》第一集線上看ep1完整版
📍《請世界吃桌》第二集線上看ep2
📍《請世界吃桌》第三集線上看ep3
📍《請世界吃桌》第四集線上看ep4
📍《請世界吃桌》第五集線上看ep5：2026年7月14日中午12時播出
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《請世界吃桌》是台灣首檔跨國辦桌實境節目，以最具代表性的「辦桌文化」為主軸，把台灣流水席搬到澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約等世界地標，透過一道道台菜向世界介紹台灣的人情味與飲食文化，被不少觀眾形容是「最有文化輸出的實境節目」。
節目開播後，不只因藝人真實互動掀起討論，更因高難度跨國辦桌、團隊合作與文化交流，讓不少人直呼：「看到一直哭」、「近年最好看的台灣實境節目」、「每集狂刷兩三次」、「根本是台灣之光」，在社群與Google搜尋熱度持續攀升。
《請世界吃桌》節目邀集阿燦師、阿男師、大頭師等台灣總舖師共同完成跨國辦桌挑戰，節目由導演許志成執導、由金鐘製作人崔長華與賈永婕（賈董）共同擔任製作人，歷時數月跨國拍攝，被譽為台灣近年規模最大的辦桌節目之一。
節目更集結演藝圈組成「辦桌台灣隊」，由隋棠擔任總召，負責統籌協調辦桌流程，藍正龍擔任站砧（刀工二廚）、台語歌手陳隨意擔任站鼎（火候二廚），浩子負責說菜（介紹菜色）與現場主持，美食YouTuber千千則擔任水腳（總舖師助手），協助洗菜、備料、擺盤與上菜。
辦桌日最重要的靈魂MC，負責向外國人介紹台灣辦桌文化與經典菜色，後挑戰改擔任「總召」。
◾辦桌台灣隊：站砧｜藍正龍
負責站在砧板旁的二廚，分配水腳工作與刀工工作，也是主持群中最資深的靈魂支柱、發揮「大哥哥」角色。
◾辦桌台灣隊：總召｜隋棠
為團隊建立SOP，從流程安排到出菜節奏全面掌控。因後續提出想和千千換工作擔任「水腳」到內場學習，才引發強迫一起跳舒適圈的爭議。
◾辦桌台灣隊：站鼎｜陳隨意
豪記唱片台語歌手陳隨意，負責站在灶、爐旁的二廚，現實生活中不只唱紅戲劇片尾曲，點閱衝破3千萬，常被朋友笑說是「被歌唱耽誤的總舖師」。
◾辦桌台灣隊：水腳｜千千
負責從備料、洗菜、上菜到前場打桌，護理師出身的千千，是台灣最知名的美食大胃王YouTuber，因語言障礙猶豫無法擔任外場門面，因此和隋棠協調工作分配時引發高度關注。
◾辦桌台灣隊：總舖師｜「大頭師」蔡瑞成
擁有多年辦桌經驗的大頭師，也是台南非常知名的「愛心總舖師」、米其林必比登推薦名廚。
◾辦桌台灣隊：總舖師｜「阿男師」洪俊男
「阿男師」是創新台菜先驅，出身台南辦桌世家，為「台南400宴」四大名廚之一，同時也是位在台南市新營區 的「焰遇燒肉餐廳」老闆。
◾辦桌台灣隊：總舖師｜阿燦師 林明燦
有著「台菜活字典」稱號的阿燦師，12歲就開始跟著父親到處辦桌，堪稱台灣國寶級的總舖師，傳承了父親林添盛（辦桌祖師爺）的拿手絕活。
跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》共8集，已於2026年6月6日起開播，由三立台灣台（CH29）每周六晚間10時首播，7月11日（周六）播出第5集，預計7月18日播出最新第6集，並於8月1日播畢。
線上OTT影音串流平台部份，《請世界吃桌》並未在Netflix上架，此次合作平台為新加坡電信中文隨選影音頻道「SingTel劇樂酷」，以及Hami Video、LINE TV可觀看。即使都未付費訂閱，最後在《請世界吃桌》YouTube官方頻道也能免費收看，只是得比首播多等10天後。
◾三立台灣台（CH29）： 6月6日起，每周六22:00
◾華視主頻（CH 12）： 6月7日起，每周日20:00
◾緯來綜合台（CH 26）：6月12日起，每周五21:00
📍影音平台上架：
◾SingTel劇樂酷： 6月7日起，每周日00:00
◾Hami Video、LINE TV： 6月12日起，每周五23:00
◾YouTube 官方頻道：6月16日起，每周二12:00
📍《請世界吃桌》第一集線上看ep1完整版