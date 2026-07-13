我是廣告 請繼續往下閱讀

市府：是否安排城市交流仍待整體規劃

媒體人王淺秋今（13）日上午才在廣播節目透露，台中市長盧秀燕可能規劃二度訪美；台中市政府隨即公布盧秀燕將於10月20日搭機前往日本沖繩，並在飛機上為66對新人主持全台首場「空中聯合婚禮」。由於市府透露市長抵達沖繩後不會立即返台，傳出可能「順道」展開訪日行程，再度引發外界對其國際交流布局的關注。中廣《千秋萬事》主持人王淺秋上午在節目中提及，盧秀燕近來布局2028，積極參與國際事務，除先前赴美交流，傳出正規劃再次訪美。不過受訪的台中市副市長鄭照新並未正面回應，僅表示「市政跟國政根本分不開」，強調地方治理與國家政策息息相關。2小時後，台中市政府民政局舉辦市民聯合婚禮開放報名記者會，宣布今年首度推出「空中聯合婚禮」，盧秀燕將於10月20日搭乘自台中國際機場飛往日本沖繩的班機，在機上為66對新人證婚，也讓外界關注她抵達沖繩後，是否將展開任內第二次訪日行程。由於10月下旬距離年底選舉已不到一個月，地方政壇普遍認為，盧秀燕若想安排高規格訪日行程，時間勢必相當緊湊。對於外界揣測，台中市政府秘書處表示，市府團隊每年都會依市政需求評估出國考察及城市交流，「空中聯合婚禮」主要是民政局規劃的活動，並非正式出訪案。秘書處進一步說明，由於盧秀燕抵達沖繩後，沒有可立即返台的航班，因此將在當地停留休息。至於是否安排城市交流拜會行程，或進一步前往日本本島，仍須視班機及整體行程安排而定，目前尚未拍板定案。若後續有相關規劃，市府將正式對外說明。