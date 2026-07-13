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海神颱風生成 對台無影響

▲海神颱風今天上午8時生成，路徑對台灣並無直接影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天北台灣防豪雨 午後對流炸整周

▲未來一周全台高溫普遍落在32到35度之間，周三、周四有發生焚風的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

高溫飆36度以上 南海低壓擾動恐增午後雷雨

輕颱「海神」今（13）日上午生成，中央氣象署表示，路徑對台灣無直接影響；未來一周持續受偏南風、西南風影響，各地午後雷陣雨增多，北台灣明（14）有局部大雨或豪雨，中南部山區也有大雨，高溫普遍31至35度，局部可達36度以上。氣象署說明，原先位於菲律賓東方海面的低氣壓，今天上午8時增強為輕度颱風「海神」（國際命名HAISHEN），由於發展環境不算太好，未來路徑也是朝北北西方向移動，因此對台灣並無直接影響。氣象署提及，明天環境為偏南風，各地水氣較多，南部、台東上午開始會有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後，各地都要注意午後雷陣雨發展，特別是北台灣可能出現「局部大雨或豪雨」，山區也有局部大雨。周三至周六（7月15日至7月18日）高壓往南延伸，台灣主要吹西南風，南台灣不定時有降雨，中部在清晨、上午會有零星降雨，其他地區以多雲到晴為主，中午過後對流發展，將有局部雷陣雨，西部山區午後持續有局部大雨，北台灣周三午後也有大雨，周四起平地降雨趨緩，以山區大雨為主。氣溫方面，氣象署指出，未來一周各地高溫約31到35度，中部內陸、大台北盆地、花東縱谷有36度以上高溫，沒下雨時感受較為悶熱，周三、周四台東要留意焚風發生；周日吹南風，普遍高溫30至34度，局部溫度更高。此外，目前在南海還有另一個低壓擾動發展，氣象署強調，它未來路徑偏北北西，預計會進入中國沿海、華南一帶，不直接影響台灣，但可能會帶來水氣，導致午後雷雨變明顯。