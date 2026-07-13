民眾申請商標填寫指定商品或服務名稱時，常因過於廣泛被要求補正。經濟部智慧財產局於今（13）日表示，商標檢索系統新增「商品服務名稱自動推薦」功能，協助民眾於申請商標前，可以更快速、精準查詢指定商品或服務名稱，降低因名稱填寫不符規定而須補正的機率，節省申請時間及成本。
過去申請人在填寫指定商品或服務名稱時，往往因用語過於廣泛、內容不明確、商品或服務分類錯誤，常須辦理補正，不僅增加行政程序，也延長案件審查時程。
「商品服務名稱自動推薦」功能則可提升申請效率及降低審查成本。申請人只要輸入欲查詢的商品或服務名稱，即可透過智慧推薦機制，即時取得符合公告資料及前案審查時具有參考價值的名稱，協助申請人快速找到適當的指定商品或服務名稱，作為填寫商標申請書的參考。
提供20筆推薦結果 降低錯誤填寫
智慧局說明，本功能每次最多提供20筆推薦結果，並依資料性質區分為「公告」、「參考」及「不可」3類。
其中，「公告」為智慧局公告於「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」中的名稱，電子申請案如全數採用，可享有規費減免並符合快軌審查之資格；「參考」為具參考價值可指定使用，惟不適用於規費減免及快軌審查；「不可」則為經公告屬涵義廣泛或涵義不明之名稱，應避免使用。
智慧局提醒，「商品服務名稱自動推薦」功能僅為提供指定商品或服務名稱的輔助工具，申請人仍應依商標實際使用的商品或服務內容，審慎選擇適當名稱，確認申請內容符合實際使用規劃，以維護自身商標權益。
相關資訊，歡迎洽智慧局商標檢索系統商品服務名稱自動推薦功能網頁查閱。
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「商品服務名稱自動推薦」功能則可提升申請效率及降低審查成本。申請人只要輸入欲查詢的商品或服務名稱，即可透過智慧推薦機制，即時取得符合公告資料及前案審查時具有參考價值的名稱，協助申請人快速找到適當的指定商品或服務名稱，作為填寫商標申請書的參考。
提供20筆推薦結果 降低錯誤填寫
智慧局說明，本功能每次最多提供20筆推薦結果，並依資料性質區分為「公告」、「參考」及「不可」3類。
其中，「公告」為智慧局公告於「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」中的名稱，電子申請案如全數採用，可享有規費減免並符合快軌審查之資格；「參考」為具參考價值可指定使用，惟不適用於規費減免及快軌審查；「不可」則為經公告屬涵義廣泛或涵義不明之名稱，應避免使用。
智慧局提醒，「商品服務名稱自動推薦」功能僅為提供指定商品或服務名稱的輔助工具，申請人仍應依商標實際使用的商品或服務內容，審慎選擇適當名稱，確認申請內容符合實際使用規劃，以維護自身商標權益。
相關資訊，歡迎洽智慧局商標檢索系統商品服務名稱自動推薦功能網頁查閱。