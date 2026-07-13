我是廣告 請繼續往下閱讀

經典電影《侏羅紀公園》系列男主角「葛蘭博士」山姆尼爾（Sam Neill）今（13）日於澳洲雪梨安詳辭世，享壽78歲，他當年在跑《侏羅紀世界：統霸天下》宣傳活動時發現罹換血癌，歷經4年多的治療，今年4月透露自己體內已經沒有癌細胞，怎料，才宣布抗癌成功沒多久就撒手人寰，讓全球影迷錯愕又不捨。山姆尼爾2022年在宣傳《侏羅紀世界：統霸天下》期間發現自己脖子的淋巴異常結腫大，就醫檢查後確診罹患第三期「血管免疫母細胞T細胞淋巴瘤（AITL）」，是一種相當罕見且具攻擊性的血液癌症，歷經長達近5年的抗癌之路，傳統化療一度沒有效果，不過他不放棄對抗癌魔，再度接受昂貴的「嵌合抗原受體T細胞療法（CAR-T）」先進治療。即便該療法每年需花費高達38萬美元（約1220萬元新台幣），不過在山姆尼爾身上出現奇蹟性的療效，他於2026年4月接受媒體訪問時，興奮地表示：「我剛做完最新的身體掃描，醫生證實我體內已經完全沒有癌症了！這真的非常不可思議，我感到非常非常開心，能有這樣的結果太驚人了！」親自宣告體內已無癌細胞，成功戰勝血癌。抗癌這幾年，山姆尼爾曾經說自己並不怕死亡，但如果現在就死「會覺得有點煩人」，因為他還有太多想做的事、想去的地方，而在最痛苦的化療期間，為了不讓自己胡思亂想，他開始動筆撰寫回憶錄《Did I Ever Tell You This?》，病情穩定後，山姆尼爾迫不及待回到自己熱愛的紐西蘭酒莊工作，甚至重返片場拍戲，樂觀的態度讓外界敬佩。雖然山姆尼爾在抗癌成功3個月後離世，但家屬在聲明中表示「讓我們備感欣慰的是，山姆尼爾直到最後都維持著抗癌成功的狀態」，並對全體醫護人員對山姆悉心的照顧表達最深切的謝意。