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▲未來一周午後對流雲系發展旺盛，各地要注意短延時強降雨，尤其是北台灣地區。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布「豪雨、大雨特報」，今（13）日新北市有局部大雨或豪雨，雲林以北、南投、恆春半島、嘉義山區有局部大雨發生的機率，適逢下班時間，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：13日下午至13日晚上◾豪雨：新北市◾大雨：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區、恆春半島氣象署提及，明天環境為偏南風，各地水氣較多，南部、台東上午開始會有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後，各地都要注意午後雷陣雨發展，特別是北台灣可能出現「局部大雨或豪雨」，山區也有局部大雨。周三至周六（7月15日至7月18日）高壓往南延伸，台灣主要吹西南風，南台灣不定時有降雨，中部在清晨、上午會有零星降雨，其他地區以多雲到晴為主，中午過後對流發展，將有局部雷陣雨，西部山區午後持續有局部大雨，北台灣周三午後也有大雨，周四起平地降雨趨緩，以山區大雨為主。