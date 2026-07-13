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台中市政府今(13)日宣布，今年市民聯合婚禮將首創「空中聯合婚禮」，邀請66對新人搭乘專機直飛日本沖繩，並由市長盧秀燕在萬呎高空親自證婚，市府並將補助往返機票。對此市議員周永鴻抨擊，指責市府一邊高喊編列預算拼台中觀光，另一邊卻用公共資源把消費與人流大筆送往海外，決策邏輯嚴重本末倒置。據台中市民民政局規劃，今年聯合婚禮以「情定台中，愛在雲端」為主題，錄取新人將獲贈沖繩雙人來回機票，但落地後的當地住宿、餐飲等費用則須由新人自行負擔。對此，周永鴻指出，台中明明擁有中央公園、帝國糖廠、后里花卉園園區，以及眾多優質的飯店、婚宴場館與觀光景點，市府近年也持續投入龐大經費宣傳台中觀光及城市品牌。他質疑，市民聯合婚禮原本可以結合台中的婚慶、旅宿、餐飲及觀光產業，讓新人在台中留下回憶，同時把活動帶來的人流與消費留在地方；市府如今卻選擇補助機票前往海外，對台中城市行銷及地方產業究竟能帶來什麼效益？難道台中沒有地方辦聯合婚禮？還是市府認為台中不需要拼觀光、拼消費？周永鴻強調，創意活動不能只追求「一次性」的話題炒作，更要嚴格檢視公共資源最後替哪一座城市創造實質效益。盧市府一方面花錢宣傳台中觀光，另一方面卻補助新人前往沖繩，等於將原本可留在台中的經濟效益拱手讓人。民政局表示，此次聯合婚禮首度結合台中國際機場、國際航線及城市品牌行銷，期盼提升台中在日本市場的能見度，促進觀光交流，並拓展婚慶產業的國際發展機會。民政局指出，首度採取創新模式，將致贈每對新人價值逾新台幣3萬元的台中、沖繩來回機票，並於10月20日在台中國際機場歡送66對新人啟程，由市長盧秀燕陪同前往沖繩。相較往年每對約7,000元的家電禮品，這次活動內容及整體價值均有所提升。民政局強調，市府長期重視在地婚慶及觀光產業發展，過去曾於市政大樓及夏綠地公園、大肚磺溪書院、后里馬場花舞館、豐原葫蘆墩公園、北屯一德洋樓及石岡土牛運動公園等特色場域舉辦聯合婚禮，持續行銷台中景點並帶動地方商機。