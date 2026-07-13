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根據法國媒體《隊報》報導，法國國家隊在美加墨世界盃期間下榻於美國波士頓的四季酒店，如今這座飯店已成為當地的熱門觀光景點。其中，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在美國的人氣更是與日俱增，吸引大批在地民眾與球迷爭相朝聖。隨著法國隊入住波士頓的消息傳開，這間位於博伊爾斯頓街的飯店原本只是法國僑民與鄰近球迷的聚集地，現在已經成為這座城市不可或缺的焦點。當地的觀光巴士甚至會特地停在四季酒店門口，導遊不僅會向遊客介紹這家飯店，還會跟遊客進行世界盃四強的問答互動，甚至帶頭大喊：「告訴姆巴佩我們愛他！」法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）對此表示感激：「人越來越多了，無論是在大本營、車裡還是路邊，我都感受到滿滿的溫暖。四季酒店的員工非常棒，竭盡所能確保法國隊擁有最佳的備戰條件。」德尚也透露波士頓是個安靜的城鎮，像科納特（Ibrahima Konate）或拉比奧（Adrien Rabiot）等球員還能在清晨去飯店對面的公園散步或餵鴨子，但如果是姆巴佩要出門，就需要更加周密的安保與後勤安排。週日中午，當法國隊的兩輛專車從訓練中心返回飯店時，現場早已聚集近400名熱情球迷。人群中除了一般粉絲，有極大一部分是專程為了一睹姆巴佩風采而來。當這位皇家馬德里球星現身並短暫向群眾致意時，現場氣氛瞬間沸騰。一名身穿10號球衣的50多歲當地民眾羅伯特興奮地說：「我是來看姆巴佩的！我們美國人都非常喜歡他，如果世界冠軍曾來過波士頓，我們會感到非常自豪。」26歲的球迷傑森也在拍下照片後笑著表示：「自從美國隊在16強賽以1比4敗給比利時出局後，這座城市裡所有熱愛足球的人，都開始轉而支持法國隊了。」距離飯店僅50公尺外，一家法國品牌的家具店甚至決定在街上展示約15幅法國國家隊球員的畫像，為這條大道增添滿滿的三色旗元素，也讓在波士頓領事館登記的1萬2千名法國公民感到不再孤單。