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美國1名老翁上週五帶著孫子來到懷俄明州黃石國家公園（Yellowstone National Park）遊玩，在散步過程中被一頭體重約達2000公斤的大型野牛追擊，老翁閃躲不及，被野牛頂飛，一度離地8英尺（約2.4公尺）高，過程相當驚悚，老翁送醫搶救至今尚未脫離險境。根據衛報與紐約郵報報導，這起野牛襲擊事件發生在10日，這名遭襲擊的遊客當時正帶著孫子在附近散步，這頭野牛在穿越橋灣（Bridge Bay）露營地，有一群小朋友在遠處地拿出手機拍照，野牛突然衝向小朋友，一旁民眾見狀趕緊躲避。野牛襲擊的景象被一名攝影師麥克勞德（Mike MacLeod）紀錄下，他向當地媒體《牛仔州日報》（Cowboy State Daily）敘述上述過程，他提到，「我必須吸引野牛的注意。我當時真的很怕牠會直接用角去頂倒在地上的人，所以我立刻停止錄影，朝著野牛衝過去並大聲斥喝，盡可能讓自己看起來高大、有威脅性。」麥克勞德拍下的畫面可看到，野牛在追擊小朋友後稍微停下，但這時老翁帶著孫子經過，遠觀這頭野牛，並拿出手機拍攝，未料，野牛隨即站了起來，這時麥克勞德立刻對老翁喊話趕快離開。然而，野牛速度極快，火速衝向了祖孫兩人，老翁和孫子一度躲到樹叢裡，後方一輛皮卡車此時經過，一度吸引了野牛的注意力，但當車子油門一踩遠離野牛後，老翁馬上又遭盯上，野牛以迅雷不及掩耳的速度二次衝向老翁，繞著樹木猛追。最終，野牛用左角勾住他的臀部，把他拋向空中，老翁在空中翻了一圈，側身重摔落地；他試圖分散野牛的注意力，深怕野牛會持續攻擊躺在地上的老翁，旁觀的民眾也立刻效仿並大聲吼叫，野牛並未再衝撞老翁，隨後離去。這名老翁隨即被送醫急救，麥克勞德說，受傷男子的孫子告訴他，祖父傷勢相當嚴重，還沒有脫離危險。黃石國家公園官方建議遊客與熊、狼和美洲獅保持至少 100 碼（90 公尺）的距離，與包括野牛和麋鹿在內的所有其他動物保持至少 25 碼的距離。麥克勞德指出，祖孫兩人距離野牛至少約91公尺，依照美國國家公園管理局（National Park Service）的安全建議，也屬安全距離。麥克勞德指出，這頭野牛之所以展現如此強烈的攻擊性，很可能是因為目前正值野牛的交配期（約在 6 月至 9 月之間），導致其領域觀念變得極強。在交配季節，雄性野牛為了爭奪交配權與主導地位，往往會表現得精力過剩且極具攻擊性。麥克勞德補充道：「你完全看得出來（那隻野牛）當時處於亢奮、極度憤怒的狀態，基本上是見到什麼就衝撞什麼。」這也是黃石國家公園2026年第二起野牛攻擊人類事件，在6月26日，一名12歲孩童曾在泥火山（Mud Volcano）附近遭野牛撞傷。