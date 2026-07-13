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一張一張放上攝影台 以前動畫真的是「拍」出來的

▲《再見菈菈》播出第一集後迅速累積口碑，憑藉重新詮釋《小美人魚》的故事與復古畫風，成為七月話題新番。（圖／《再見菈菈》）

《灌籃高手》、《七龍珠》都是賽璐璐時代的代表作

▲《七龍珠》誕生於傳統賽璐璐動畫仍是主流的年代。（圖／東映動畫）

為什麼現在幾乎看不到賽璐璐動畫？

七月新番《再見菈菈》在播出第一集後迅速累積口碑，除了重新詮釋《小美人魚》的故事引發討論，官方公開的片頭（OP）幕後影片更讓許多動漫迷驚喜，影片中揭露，片頭部分畫面並非靠數位特效模擬，而是回歸傳統「賽璐璐動畫」（Cel Animation）製作工法。「賽璐璐動畫」指將圖片一張張放上攝影台逐格拍攝，重現80、90年代日本動畫最經典的製作方式，許多陪伴一代人成長的《灌籃高手》、《七龍珠》、《美少女戰士》、《新世紀福音戰士》等作品，都誕生於賽璐璐動畫時代。不少觀眾看完直呼「難怪有童年的味道。」在數位動畫尚未普及之前，日本動畫幾乎都採用賽璐璐工法製作。動畫師會先完成原畫與中割，再將角色描繪到透明賽璐璐膠片上，接著由上色人員手工在膠片背面塗色，最後把人物膠片疊放到背景畫上，放進專用動畫攝影台，一格一格拍攝。一般動畫每秒大概需要24格畫面，也就是說，短短一分鐘的動畫，就要拍攝超過1400張畫面，因此每部作品都投入大量人力與時間，也讓賽璐璐動畫充滿獨特的手工溫度。許多經典動畫同樣也是賽璐璐時代的作品，包括《灌籃高手》、《七龍珠》、《美少女戰士》、《庫洛魔法使》、《新世紀福音戰士》、《蠟筆小新》早期動畫等，都曾採用這項工法完成。因此不少動漫迷看到《再見菈菈》的片頭後，第一時間便聯想到90年代動畫，紛紛留言表示「不是只有畫風像，而是真的有以前動畫的空氣感」、「光線、色彩都很懷念」、「看了好想哭，童年回來了」。2000年代之後，數位動畫技術快速成熟，日本動畫產業陸續改用電腦繪製、上色與合成，不但能降低成本，也大幅提升製作效率。另一方面，製作賽璐璐使用的透明膠片逐漸停產，相關材料取得困難，許多熟悉傳統工法的攝影師與上色人員也陸續退休，使賽璐璐動畫走入歷史，如今除了少數修復作品、藝術短片或特殊企劃外，幾乎已看不到完整採用這套流程的新作品。