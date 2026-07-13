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4生肖財運最旺！幸運色、財神方位曝光

當天可多穿著或配戴火、土色系服飾與配件，有助提升整體財運。

▲大樂透頭獎持續槓龜，7月10日開獎後已連18期無人中獎，7月14日頭獎累積金額上看6.6億元，創下今年最高頭獎紀錄。（圖／記者林調遜攝）

7月14日的財神方位落在北方及西南方

招財小秘訣！動鼻子、拉耳朵幫助財氣噴發

鼻子在面相中被稱為「財帛宮」，平時可輕輕撐開鼻孔或捏一捏鼻頭，藉此帶動財氣；另外耳朵象徵福氣，平常上下拉拉耳朵與耳垂，也有助提升福運。

▲平時輕捏鼻頭、活動鼻孔及上下拉耳朵，也有助帶動財氣與福氣，希望提升中獎機會、迎接6.6億元頭獎。（示意圖／NOWNEWS資料照）

大樂透頭獎飆6.6億！百萬獎項還有6組

大樂透7月14日頭獎累積金額上看6.6億元，創下今年最高頭獎紀錄。命理專家楊登嵙表示，7月14日財運最佳的生肖為鼠、牛、蛇、雞，建議可穿著紅色、紫色、黃色、咖啡色等火、土色系服飾或配件，增添好運。他也分享當天財神方位、招財動作等，有助帶動財氣與福氣，希望提升中獎機會、迎接6.6億元頭獎。楊登嵙表示，7月14日開獎日當天，財運最旺的生肖為鼠、牛、蛇及雞，建議把握機會試試手氣，或許有望成為6.6億元頭獎得主。他也建議，火色系包括紅色、粉紅色、紫色、紫紅色及橘紅色；土色系則包含黃色、米黃色、咖啡色及棕色等。除了幸運生肖與幸運色外，楊登嵙也分享「財神方」開運法。他表示，每天財神所在方位不同，，民眾可依照自己住家所在地作為中心點，再前往北方或西南方的彩券行購買大樂透或刮刮樂。舉例來說，若住家附近就是出發點，只要往北方或西南方向尋找彩券行購買彩券即可；若以圓山飯店為中心，則可朝北方及西南方前往彩券行，希望藉此提升中獎機會。楊登嵙也分享兩項簡單的招財小動作。他指出，透過活動鼻頭、拉耳朵，能讓自身氣場更加流動，累積財氣與福氣，說不定財神爺正準備把6.6億元頭獎送上門，千萬別與財運擦身而過。大樂透頭獎持續累積，台灣彩券表示，7月10日晚間開出的第115000069期大樂透，頭獎再度槓龜，目前已連續18期無人抱走，讓7月14日第115000070期頭獎累積獎金上看6.6億元，創下今年以來最高頭獎金額。同時，端午節加碼活動「100組100萬元」也持續開獎，目前仍有6組100萬元獎項尚未送出，將於7月14日繼續加開，實際派彩結果仍以台灣彩券官網公告為準。