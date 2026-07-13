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阿根廷在2026世界盃的籤表、場上判罰，讓他們深陷判決爭議的漩渦之中。巴西前國腳梅洛（Felipe Melo de Carvalho）近日在環球體育參與的節目中，針對阿根廷隊在本屆世界盃是否受到裁判偏袒發表了尖銳看法，引發了一場激烈辯論。他直言，梅西（Lionel Messi）在對陣阿爾及利亞的比賽中逃過紅牌，就是阿根廷受到照顧的鐵證。主持人直截了當地向前富魯米嫩塞和帕爾梅拉斯球員梅洛發問，斯卡洛尼（Lionel Scaloni）率領的阿根廷隊是否受到了裁判的優待。梅洛斬釘截鐵地回答道：「在我看來，非常明顯。我來說說理由。首先，對陣阿爾及利亞那場比賽，沒有把梅西罰下，僅僅沒有把他罰下這點，就已經說明他們受到了很大的照顧。」他進一步強調：「當然，我不會否認阿根廷打進世界盃四強賽是憑藉自己的實力。但他們確實得到了照顧。如果做出同樣動作的是巴西球員，或者任何其他球員，他們都會被罰下。」梅洛也對阿根廷對陣埃及時的判罰提出質疑：「在我看來，那次犯規以及隨後被吹掉的那個進球也是一樣。我認為那個進球本來就不應該被判無效。」此外，他還順帶提到了美國隊：「不過還有美國隊那名球員他的紅牌後來也被國際足聯取消了。謝天謝地，美國最後還是輸了比賽，謝謝比利時淘汰了他們。當然，如果你沒有把球隊最好的球員罰下，而且他個人甚至不像是這個星球上的球員……」主持人隨後轉向達歷山德羅（Andres D'Alessandro），詢問他對這番言論的看法。達歷山德羅回應道：「聽著，我不這麼認為，不過，現在關於這個話題的討論實在太多了，以至於如今外界普遍的趨勢就是認為阿根廷受到了照顧，會一路打進決賽，甚至最終成為國際足聯安排好的世界盃冠軍。」他隨後坦誠地補充：「但我同意一點，我之前在這裡也說過，梅西第一次犯規的那個動作確實值得被重新審視。至於其他那些判罰，只是兩三次特定情境下的處理。這在足球比賽中並不常見，你明白嗎？」梅洛最後總結道：「毫無疑問。阿根廷隊走到今天完全是憑藉他們自身的實力。但如今國際足壇的大環境裡，到處都是像科里納這樣的人。」