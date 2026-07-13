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頂標估為45級分、前標38級分、均標27級分、後標15級分、底標10級分

🟡115分科測驗數學甲題目、115分科測驗數學甲答案

▲115分科測驗數學甲解答。（圖／得勝者文教提供）

▲115分科測驗數學甲五標表。（圖／得勝者文教提供）

🟡115分科測驗考程

▲大考中心公布分科測驗7月13日、14日最新各科考試日程與進退場時間表。（圖／大考中心提供,ceec.edu.tw）

115學年度大學分科測驗今（13）日進入第一天，第三個科目數學甲在下午2時開始考試，得勝者文教稍早搶先提供題目參考答案，正確答案仍以大考中心公告為準。許多考生認為，證明題第二題空間向量證明相當棘手，幾乎是近三年最難考題，嚴重影響作答時間，也有人坦言只要能掌握解答方向，得分勢在必得，但跨單元整合、空間概念及頗大的計算量仍不容易克服。得勝者文教預估115年分科測驗數學甲五標，，和114年分科測驗數學甲相比，頂標、前標、後標、底標減少1級分，均標則保持不變。根據大考中心統計，今年共有2.29萬考生報考數學甲，占總報名人數58.4%，為最多人報考的科目。台北市高中數學教師群表示，本屆數學甲難題減少，反而中等試題題數增加，考題易讀切中問題核心，能測試考生是否有解題基本概念。