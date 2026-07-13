七月新番《尼古喵喵》（ヤニねこ）開播後迅速成為本季最大黑馬，目前雖然只播出2集，卻已經洗版各大社群。這部動畫沒有熱血情節、積極向上的人生觀，只有「超廢」日常、故意畫得歪七扭八的畫風以及超強OP，成功掀起海量的討論。就連《你的名字。》導演新海誠、《SHIROBAKO 白箱》、《少女與戰車》導演水島努都在X（前Twitter）發文推薦，表示如果有人找他做這種動畫「我一定會全力以赴」。
每週四更新 只播2集就衝上話題
《尼古喵喵》改編自漫畫家「にゃんにゃんファクトリー（喵喵工廠）」於《週刊Young Magazine》連載的同名漫畫，由《五等分的新娘∬》製作公司 Bibury Animation Studios 改編動畫，自7月2日起開播，每週四更新，目前已播出第2集。
雖然開播時間不長，但討論度一路攀升，不少人因為片頭大量電影彩蛋慕名而來，看完正片才發現，真正精彩的是這群「廢到沒下限」的角色。主角每天菸不離手、酒不離身，滿腦子只想偷懶、混日子，時不時做出各種離譜又變態的行為，搭配毫無包袱的黑色幽默，將成年人的厭世、社畜日常放大到最荒謬，反而讓不少觀眾直呼「莫名療癒」。
劇情夠「廢」！畫風刻意崩壞超上癮
劇中角色經常五官扭曲、比例變形，線條歪歪斜斜等「作畫崩壞」，其實都是刻意保留原作漫畫粗獷又隨性的筆觸。動畫利用大量分鏡、誇張表現及剪接手法，把作品失控的節奏放大，形成與近年主流精緻動畫截然不同的風格。
不少觀眾坦言，第一集看到畫風時不太習慣，但越看越上癮，笑稱「第一集覺得好怪，第二集開始就回不去了。」
新海誠、水島努都被圈粉 直呼超想做這種動畫
《你的名字。》、《天氣之子》名導新海誠日前在X發文，表示「《尼古喵喵》很有趣」，可見其獨特的風格十分吸睛。
曾執導《SHIROBAKO 白箱》、《少女與戰車》的動畫導演水島努更進一步表示，如果有人找他製作像《尼古喵喵》這樣的作品「我一定會全力以赴」，透露自己很想挑戰這類型動畫，喜歡之情表露無遺。
沒有夢想、沒有目標 只想抽菸耍廢
《尼古喵喵》乍聽名字會以為是部可愛療癒的貓咪動畫，但其實完全猜錯，故事發生在人類與獸人共存的世界，主角「尼古喵喵」是一隻貓咪獸人，每天最大的煩惱就是香菸抽完了、酒喝完了、房租又繳不出來。
她沒有遠大夢想，也沒有什麼人生目標，打工總是做不久，領到薪水就花光，想到什麼就去做什麼，整天和一群同樣不太正常的朋友喝酒、偷懶、鬼混，然後再遇上一連串荒唐事件。
動畫沒有明確主線劇情，只是透過一個個短篇故事，把成年人厭世、社畜、沒錢、想耍廢卻還是得活下去的日常，包裝成充滿黑色幽默的喜劇。不少觀眾形容，它就像「社畜版《吉伊卡哇》」、「給大人看的廢萌動畫」，看似什麼都沒發生，卻莫名讓人一集接一集停不下來。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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《尼古喵喵》改編自漫畫家「にゃんにゃんファクトリー（喵喵工廠）」於《週刊Young Magazine》連載的同名漫畫，由《五等分的新娘∬》製作公司 Bibury Animation Studios 改編動畫，自7月2日起開播，每週四更新，目前已播出第2集。
雖然開播時間不長，但討論度一路攀升，不少人因為片頭大量電影彩蛋慕名而來，看完正片才發現，真正精彩的是這群「廢到沒下限」的角色。主角每天菸不離手、酒不離身，滿腦子只想偷懶、混日子，時不時做出各種離譜又變態的行為，搭配毫無包袱的黑色幽默，將成年人的厭世、社畜日常放大到最荒謬，反而讓不少觀眾直呼「莫名療癒」。
劇中角色經常五官扭曲、比例變形，線條歪歪斜斜等「作畫崩壞」，其實都是刻意保留原作漫畫粗獷又隨性的筆觸。動畫利用大量分鏡、誇張表現及剪接手法，把作品失控的節奏放大，形成與近年主流精緻動畫截然不同的風格。
不少觀眾坦言，第一集看到畫風時不太習慣，但越看越上癮，笑稱「第一集覺得好怪，第二集開始就回不去了。」
《你的名字。》、《天氣之子》名導新海誠日前在X發文，表示「《尼古喵喵》很有趣」，可見其獨特的風格十分吸睛。
《尼古喵喵》乍聽名字會以為是部可愛療癒的貓咪動畫，但其實完全猜錯，故事發生在人類與獸人共存的世界，主角「尼古喵喵」是一隻貓咪獸人，每天最大的煩惱就是香菸抽完了、酒喝完了、房租又繳不出來。
她沒有遠大夢想，也沒有什麼人生目標，打工總是做不久，領到薪水就花光，想到什麼就去做什麼，整天和一群同樣不太正常的朋友喝酒、偷懶、鬼混，然後再遇上一連串荒唐事件。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！