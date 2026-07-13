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▲台灣3名運動攀登選手透過世界錦標賽及2026眉山亞洲錦標賽，取得綁定個人的名古屋亞運席次，最終卻在6月26日訓輔會議遭決議不予派隊；教練團及選手直到報名截止後才陸續得知結果，質疑國內組團制度未能因應資格席次制，通知與審查程序也缺乏透明度。（圖／吳彥儀提供）

▲台北市極限運動協會教練吳彥儀指出，本屆名古屋亞運運動攀登首度改採個人資格席次制，但國內仍依既有亞運組團標準進行審查，形成國際取得席次、國內卻未派遣的制度落差。（圖／姚廷蓁提供）

2026名古屋亞運運動攀登項目爆發參賽爭議，台灣3名選手分別透過2025年世界錦標賽及今年4月眉山亞洲錦標賽，取得綁定個人的亞運參賽席次，並完成國際總會與單項協會資格確認，最終卻在6月26日訓輔會議遭決議不予派隊。台北市極限運動協會教練吳彥儀與選手姚廷蓁指出，教練團及選手直到報名期限過後才陸續得知結果，認為現行國內組團制度未能因應運動攀登改採資格席位制，行政通知程序也缺乏透明度。據教練團提供資料，本屆名古屋亞運運動攀登與前兩屆不同，首度改採類似奧運的資格席位制度，選手必須透過指定國際賽取得資格，且席位綁定個人，無法由各國任意更換參賽者。2025年世界錦標賽及2026年眉山亞洲錦標賽，共產生抱石、先鋒等單項各15個席位，台灣最終共有3名選手取得參賽資格。教練團說明，選手須先經國內選拔成為國手，再赴海外參加亞運資格賽，取得席位後由國際總會確認，接著經單項協會完成資格認定並提報國訓中心。3名選手均已完成上述程序，最終卻在訓輔會議的國內審查階段遭決議不予派隊。姚廷蓁則在眉山亞錦賽女子抱石項目取得第8名，進入名古屋亞運參賽名單。她表示，全隊參加資格賽的目標就是搶下亞運席位，當時並未被明確告知，即使取得國際資格，後續仍可能因國內組團標準而無法成行。前兩屆亞運運動攀登採取的模式，是由各國依照分配名額，自行遴選選手參賽；本屆則改為資格席位制，選手必須透過世界錦標賽、亞洲錦標賽等指定賽事，直接與各國選手競爭亞運名額。教練團認為，兩種制度的差別在於，傳統派遣模式的參賽者由國內選拔決定，但資格席位制的名額已在國際賽場產生，並綁定特定選手。即使國內另有其他選手，也無法取代已取得席次者參賽。本案爭議因此聚焦於，當選手已依國際規定取得個人席位，國內是否仍應再依既有亞運成績標準進行第二次審查，並決定是否使用該席次。依教練團整理的時間軸，4月眉山亞錦賽結束後，國際總會確認資格，單項協會也完成認定並提報國訓中心；6月26日訓輔會議審查後，決議不予派隊，協會在6月29日得知結果後，開始進行協調與補救。教練團直到7月2日至5日間才陸續得知此事，姚廷蓁則在7月6日從日本移地訓練返台後，收到教練傳來的訊息，才知道自己無法參加名古屋亞運。吳彥儀表示，當時亞運報名期限已經結束，後續已無補救空間。他也說明，自己主要負責選手訓練，行政程序由協會處理，因此不清楚運動部內部的完整簽核流程，但訓輔會議接近6月底才召開，留給協會、教練及選手溝通、申覆與補充資料的時間相當有限。目前教練端僅獲口頭告知，不派隊理由包括「奪牌機會不大」及「歷年成績不足」，至今尚未收到正式公文。相關審查依據及發文程序，仍有待運動部進一步說明。吳彥儀強調，這次爭議並非單純將責任歸咎於運動部，而是國際賽事資格制度已經改變，國內組團規定卻未同步調整。前兩屆亞運運動攀登採國內遴選後派遣，本屆則首度改成選手必須透過國際競爭取得個人席次，但國內仍依既有亞運組團標準進行審查，最終形成「國際取得資格、國內卻不派遣」的制度落差。「亞運全部都用同一套標準，但裡面的項目其實已經不一樣了。」吳彥儀認為，各項運動、不同賽會甚至每一屆的資格辦法都可能調整，國內規範應依實際參賽模式保留彈性，而非不分傳統派遣或個人席次，全部適用相同標準。他也以「路上有坑」形容此次事件，表示過去沒有人遇過相同情況，如今既然已有選手率先受影響，就應該把問題指出來，「不能自己跌倒後就往前走，要讓後面的人知道，想辦法把這個洞補起來。」姚廷蓁表示，她可以理解國家代表隊需要制度及遴選標準，也不是單純因未達國內認定的成績門檻，就無法接受不能參賽的結果。她最在意的是，參加資格賽前沒有被明確告知仍須接受國內第二次審查，報名截止前也未獲得說明、陳述意見或爭取的機會。姚廷蓁指出，得知結果前，她曾看到運動部社群發布亞運培訓隊即將展開的資訊，一度以為接下來只是在等待進入國訓中心訓練的通知，沒想到從日本移訓返台後，卻收到不派隊消息。「如果我早一天、兩天知道，至少我還能做些什麼。」姚廷蓁說，她最遺憾的並非結果本身，而是沒有機會了解原因、補充資料或為自己爭取，便直接被告知無法參賽。教練團目前提出兩項主要訴求。首先，資格席次制之下，已取得國際個人資格的選手，是否仍應依傳統亞運組團標準接受第二次審查，應重新討論。其次，教練團希望完善《我國參加國際大型運動賽會組團參賽原則》，依不同項目的國際參賽模式保留彈性，避免運動攀登、衝浪或其他採個人席次制的項目，未來再發生相同情況。針對3名選手的資格性質、6月26日訓輔會議審查依據、正式通知及發文時間，以及席次制項目是否應另訂派遣標準等問題，運動部預計於記者會中統一說明。